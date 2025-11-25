“A vida quis”: Viviane Araújo explica por que aceitou contracenar com Belo em nova novela

Publicada em 25/11/2025 às 16h01
Viviane Araújo comentou pela primeira vez os motivos que a levaram a aceitar contracenar com o ex-marido, o cantor Belo, na novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva. A atriz interpretará Consuelo e afirmou que aceitou o convite porque o projeto lhe foi apresentado de forma “muito interessante”.
Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, Viviane disse que não vê problemas em atuar ao lado do ex-companheiro e reforçou que ambos manterão uma postura profissional. Surpresa com o convite, ela afirmou confiar no autor da trama. “Aguinaldo sabe onde colocar tudo. Ele vai saber construir uma história muito bacana com a minha chegada”, destacou.
A atriz explicou que sua personagem surge para ajudar o protagonista, vivido por Belo, em um momento difícil. “A Consuelo chega para tirar esse homem sofrido desse lugar. Ele entra em depressão, no alcoolismo, e ela tenta tirá-lo dessa situação. A gente vai levar tudo para um lado poético e leve. Foi isso que me fez aceitar”, contou.
Viviane também revelou ter conversado com o marido, Guilherme Militão, antes de bater o martelo. Segundo ela, o apoio dele foi decisivo. “Ele sabe o quanto amo meu trabalho. A gente é muito parceiro, amigo. Não tem nada que vá abalar”, afirmou.
Sobre reencontrar Belo agora como colega de novela, Viviane resumiu: “Eu tenho a minha vida, ele tem a dele. A vida quis que a gente se encontrasse na teledramaturgia. Se for assim, está tudo certo.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!