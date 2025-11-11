Publicada em 11/11/2025 às 09h04
O Seminário A Atualidade da questão agrária na passagem dos 30 anos da resistência camponesa de Corumbiara terá uma extensa programação de debates e lançamento de livros. O evento reunirá vários pesquisadores de Rondônia que têm estudado a temática agrária e terá como uma das debatedoras a Prof.ª Drª Helena Angélica de Mesquita, docente aposentada da Universidade Federal de Goiás (UFG) e grande estudiosa de Corumbiara e da Questão Agrária.
O Seminário é promovido pelos grupos de pesquisa: Grupo de Pesquisa em Gestão do Território e Geografia Agrária da Amazônia (GTGA/UNIR), História Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR/UNIR), Núcleo de Estudos Históricos e Literários (NEHLI/IFRO), Grupo de Pesquisa e Estudos Jurídicos (GPEJUR/UNIR). O evento é realizado em parceria com o Programa de Pós-Graduação Profissional Interdisciplinar Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (DHJUS/UNIR), Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNIR (PPGG/UNIR), Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UNIR), Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI/UNIR) Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO), Departamento de Geografia (DGE/UNIR) e Comitê de apoio à Luta pela Terra – Rondônia.
A programação do dia 20 de novembro (quinta-feira) prevê uma homenagem aos mártires de Corumbiara, seguido de duas mesas de debate intituladas: “30 ANOS DO MASSACRE E RESISTÊNCIA CAMPONESA NA FAZENDA SANTA ELINA EM CORUMBIARA” e “A CRIMINALIZAÇÃO DA LUTA PELA TERRA EM RONDÔNIA”. No dia 21 de novembro (sexta-feira), a programação prevê um cine debate com os filmes sobre o massacre de Corumbiara, a mesa de debate “A QUESTÃO AGRÁRIA EM RONDÔNIA E O AVANÇO DO AGRONEGÓCIO”. As mesas serão compostas por pesquisadores e estudiosos da Questão Agrária, advogados populares e representantes de Movimentos Sociais do campo.
Ainda no dia 21 de novembro, serão lançadas duas obras: “RONDÔNIA: QUESTÃO AGRÁRIA E MEMÓRIA DA RESISTÊNCIA CAMPONESA DE CORUMBIARA”, publicado pela Edições Amazônia PPGG/UNIR e Temática Editora e Cursos, reunindo 15 capítulos que abordam o massacre de Corumbiara e as dinâmicas territoriais agrárias do estado; e o livro “NOSSA PRIMAVERA COMEÇA EM AGOSTO” (editora Dialética) de autoria da pesquisadora e militante Maria Estélia de Araújo.
As inscrições para o evento podem ser feitas por meio do link: https://abrir.link/WCDSH e estarão abertas até o dia 19 de novembro. Toda programação será realizada no auditório da UNIR CENTRO e terá início às 08:30 do dia 20/11. O controle de presença será feito no local e a emissão do certificado final estará condicionada a isso.
