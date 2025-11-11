SEMINÁRIO

A atualidade da questão agrária na passagem dos 30 Anos da Resistência Camponesa de Corumbiara

Nos próximos dias 20 e 21 de novembro, grupos de pesquisa da UNIR e IFRO realizam seminário sobre a atualidade da questão agrária na passagem dos 30 anos da resistência camponesa de Corumbiara