36 anos de fundação: Festa do Servidor reúne mais de 1500 pessoas em Porto Velho

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) celebrou em grande estilo o Dia do Servidor Público e seus 36 anos de fundação com um Jantar Dançante que foi um verdadeiro sucesso. O evento, realizado na noite de sexta-feira, dia 07 de novembro, na Sede Social em Porto Velho, reuniu mais de 1500 filiados e seus acompanhantes, superando as expectativas e marcando a maior festa da categoria nos últimos anos.
A noite foi de intensa celebração, confraternização e alegria, reforçando o espírito de união e a valorização do trabalho dos servidores públicos. A Sede Social do Sindsef ficou totalmente lotada, em um evento que demonstrou a força e a representatividade do sindicato.
“Ver nossa Sede Social repleta de filiados, com mais de 1500 pessoas comemorando conosco, esse sucesso é reflexo das nossas lutas e conquistas dessa gestão, isso é a maior prova do sucesso e da relevância do Sindsef/RO. A festa foi pensada para valorizar cada servidor, e a presença maciça de todos nos enche de orgulho. Foi uma noite inesquecível de alegria e reconhecimento”, destacou Almir José, presidente do Sindsef/RO.
Animação e Show de Prêmios
Os convidados desfrutaram de um Buffet completo, com água e refrigerante à vontade, em um ambiente decorado para a celebração. A animação ficou por conta dos DJ’s Patita, Peron e Hadson, que garantiram a pista cheia com o melhor do Flashback e Jovem Guarda, mantendo a energia lá em cima até o final da festa.
O ponto alto da noite foi o tradicional Show de Prêmios, que foram sorteados entre os participantes através da numeração impressa nos convites individuais, presenteando vários filiados e tornando a noite ainda mais emocionante.
O Sindsef/RO agradece imensamente a presença de todos os filiados e acompanhantes que fizeram deste Jantar Dançante um evento memorável. A presença massiva é o combustível para que o sindicato continue lutando pelos direitos da categoria e promovendo momentos de lazer e integração.
