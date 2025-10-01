Viagem a Madri reacende pela 3ª vez rumores de romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr.

Publicada em 01/10/2025 às 11h23
Os rumores de um possível relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força pela terceira vez nesta quarta-feira (1º), após a influenciadora embarcar para Madri, na Espanha.
A apresentadora do SBT, que tem mais de 52 milhões de seguidores no Instagram, não revelou seu destino publicamente, mas deixou escapar detalhes da passagem aérea em stories publicados na rede social. Seguidores ampliaram as imagens e identificaram o cartão de embarque, que apontava saída do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com chegada prevista à capital espanhola.
Segundo as informações, Virginia deixou o Brasil às 19h15, com pouso em Madri programado para as 10h10 no horário local (5h10 em Brasília), em um voo de quase 10 horas.
A influenciadora viaja em classe executiva, cujas tarifas de ida variam de R$ 23 mil a R$ 32 mil, dependendo da data e do horário. A viagem reforçou as especulações de um possível encontro com o jogador, astro do Real Madrid.
