Vestidos de papa e cardeais, alunos de Chicago são recebidos por Leão XIV no Vaticano

Publicada em 08/10/2025 às 15h24
Em silêncio, uma legião de "cardeais" deposita cédulas em uma urna. Uma fumaça branca sai de uma chaminé, e várias pessoas celebram, balançando bandeiras. Depois, o novo "papa" aparece na janela, de branco, e acena para a plateia animada.
A cena aconteceu em maio deste ano no Vaticano, quando o mundo parou para acompanhar a eleição do novo papa. Mas o mesmo enredo ocorreu também em uma escola católica no subúrbio de Chicago, só em uma versão mirim e de brincadeira.
A eleição "de mentirinha" (veja no vídeo acima) foi feita por alunos de uma escola da cidade norte-americana, onde o papa de verdade, Leão XIV, nasceu, gravada em vídeo e divulgada nas redes sociais. As imagens viralizaram, e, como resposta, o Vaticano convidou o grupo para conhecer o papa real.
O encontro entre os dois "papas" aconteceu nesta quarta-feira (8), quando os estudantes foram recebidos por Leão XIV na Praça São Pedro, no Vaticano, durante a assembleia semanal do pontífice.
Para a ocasião, o grupo foi todo vestido a caráter: os "cardeais" com as típicas vestimentas vermelhas e brancas usadas durante o conclave, o "papa" eleito na brincadeira com uma túnica branca e até um "guarda suíço", a tradicional escolta do papa há mais de 500 anos.
