Vagas de emprego para a Energisa Rondônia. Inscrições encerram nesta quinta (30)

Publicada em 29/10/2025 às 11h36
A Energisa está com vagas de emprego abertas em diferentes municípios de Rondônia. As oportunidades contemplam funções essenciais para a operação e manutenção do sistema elétrico e estão disponíveis também para pessoas com deficiência (PcD), reforçando o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho.
Todas as oportunidades estão com inscrições abertas até o dia 30 de outubro de 2025. Confira:
Eletricista de Distribuição – Preferencialmente PCD (Nova Brasilândia)
Eletricista de Distribuição – Preferencialmente PCD (Nova Brasilândia)
Inscreva-se aqui: https://grupoenergisa.gupy.io/
Eletricista de Distribuição I – Preferencialmente PCD (Chupinguaia)
Inscreva-se aqui: https://energisa.gupy.io/
Eletricista de Distribuição I (Buritis)
Inscreva-se aqui: https://energisa.gupy.io/
Eletricista de Inspeção I (Porto Velho)
Inscreva-se aqui: https://energisa.gupy.io/
O processo seletivo é 100% digital e inclui as etapas de cadastro de currículo, triagem, entrevistas e avaliação técnica. Os profissionais contratados terão acesso a benefícios compatíveis com o mercado, além de oportunidades de desenvolvimento e capacitação contínua.
De acordo com Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, o objetivo da empresa é atrair talentos que queiram crescer com o grupo e contribuir para o desenvolvimento do estado.
“Valorizamos pessoas comprometidas, que buscam aprendizado e que se identifiquem com o nosso propósito de transformar energia em desenvolvimento. Trabalhar na Energisa é fazer parte de uma equipe que preza pela segurança, respeito e crescimento coletivo”, destaca Sabrina.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!