Turquia envia especialistas para missões de busca e resgate em áreas destruídas de Gaza

Publicada em 16/10/2025 às 15h29
A Turquia ampliou sua atuação humanitária no Oriente Médio ao enviar uma força de resgate da Agência de Gestão de Desastres e Emergências (Afad) para a Faixa de Gaza, onde equipes locais ainda trabalham na remoção de escombros após os ataques israelenses.
Segundo informações do Ministério da Defesa turco, 81 agentes da Afad foram destacados para integrar a operação, sob supervisão direta do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O grupo tem a missão de localizar corpos e auxiliar nas buscas por vítimas em regiões severamente atingidas, especialmente no norte e centro do enclave palestino.
A presença da equipe turca marca um reforço internacional nos esforços de socorro e ocorre em meio ao agravamento da crise humanitária na região. As unidades da Afad são reconhecidas por sua expertise em operações de salvamento complexas, tendo atuado em catástrofes de grande escala, como o terremoto de 2023, que devastou o sudeste da Turquia e resultou em mais de 53 mil mortes.
Nos últimos anos, a agência também tem mantido presença constante em ações humanitárias fora do país, com missões em mais de 50 nações, entre elas Somália, Iêmen, Nepal, Moçambique, Chade, Equador e os próprios Territórios Palestinos.
A iniciativa reforça o papel da Turquia como agente humanitário global e destaca o compromisso de Ancara em prestar auxílio direto às populações afetadas pela guerra e por desastres naturais.
