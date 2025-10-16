Trump diz ter tido conversa “produtiva” com Putin e planeja encontro para negociar paz

Publicada em 16/10/2025 às 15h01
Após uma conversa telefônica que classificou como “muito produtiva”, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que se reunirá com o líder russo Vladimir Putin em Budapeste, na Hungria, para discutir uma possível saída diplomática para a guerra entre Rússia e Ucrânia. A informação foi publicada por Trump no Truth Social, onde afirmou que “grandes progressos foram feitos” no diálogo preliminar.
Segundo o presidente americano, as partes também concordaram em instalar já na próxima semana um grupo de conselheiros de alto nível para preparar a agenda do encontro. Do lado dos EUA, a coordenação ficará a cargo do secretário de Estado, Marco Rubio. Trump acrescentou que, superado o conflito, pretende reanalisar as relações comerciais entre Washington e Moscou.
Trump afirmou ainda que Putin o parabenizou por avanços no Oriente Médio, declaração que, na visão do americano, pode abrir espaço para acordos que ajudem a acelerar um cessar-fogo no leste europeu. Em meio às tratativas com Moscou, Trump tem na agenda para sexta-feira (17) uma reunião na Casa Branca com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski, dedicada à situação militar e às necessidades de reconstrução do país.
