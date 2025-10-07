Trump diz que acordo de paz em Gaza entre Israel e Hamas

Publicada em 07/10/2025 às 15h26
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (7) que um acordo para encerrar a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza "está muito próximo". O conflito completou dois anos nesta terça.
Trump também garantiu que "fará todo o possível" para garantir que tanto Israel quanto o grupo terrorista palestino cumpram com os termos do acordo assim que as partes chegarem a um consenso e assinem o fim do conflito.
"Estamos muito próximos de chegar a um acordo no Oriente Médio. (...) Assim que um acordo sobre Gaza aconteça, vamos fazer todo o possível para certificar que todo mundo adira ao acordo", afirmou Trump ao responder pergunta a jornalistas ao lado do premiê canadense, Mark Carney.
Esta não é a primeira vez que Trump falou algo assim sobre o possível fim da guerra em Gaza. O presidente americano afirmou que estava "muito perto" de um acordo sobre o conflito horas antes de anunciar, ao lado do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, sua proposta de paz de 20 pontos na segunda-feira da semana passada. Trump ficou ainda mais otimista na última sexta-feira, quando o Hamas anunciou aceitar libertar todos os reféns israelenses de uma só vez.
A fala de Trump ocorre em um momento em que negociadores de Israel e Hamas realizam negociações indiretas no Egito para finalizar o conflito nos moldes do plano de Trump. Israel concordou com a proposta, porém oferece certa resistência em alguns pontos. Já o Hamas disse que concorda em libertar todos os reféns, vivos e mortos, porém pediu mais discussões sobre os demais termos. (Leia mais abaixo)
Ao mesmo tempo, Israel e Hamas adotam cautela sobre as negociações no Egito, porque neste momento há pouco consenso e uma desconfiança mútua que podem fazer as tratativas ruírem. Trump mencionou um esforço para garantir que todos cumpram com um eventual acordo porque Israel já não aderiu a sua orientação de que Israel teria que parar imediatamente com os bombardeios em Gaza, dada após a sinalização positiva do Hamas.
Um alto funcionário do Hamas afirmou nesta terça que seus negociadores estão "trabalhando para superar todos os obstáculos para chegar a um acordo" para encerrar o conflito nas negociações no Egito, porém fez uma série de exigências. O Hamas também disse nesta terça que o ataque terrorista de 7 de Outubro de 2023 foi uma "resposta histórica" a Israel pelo que chamou de ocupação ilegal dos territórios palestinos —uma nova provocação ao governo Netanyahu.
