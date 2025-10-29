TRT-14 amplia alcance de ações sociais ao doar bens a instituições de Rondônia

Publicada em 29/10/2025 às 16h23
Veículos que seguem servindo à sociedade. Em uma iniciativa que une responsabilidade social, sustentabilidade e compromisso humano, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou, na tarde de terça-feira (28/10), a entrega de doação de veículos a instituições que desenvolvem importantes ações em benefício da população de Porto Velho/RO. O ato ocorreu na Coordenadoria de Material e Patrimônio (CMP), na capital.
Com a destinação dos bens, o Tribunal assegura que esses automóveis, após encerrarem seu ciclo de uso oficial, ganhem um novo propósito: continuar movimentando histórias, ampliando atendimentos e servindo a comunidade que mais precisa.
Instituições beneficiadas:
Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo – FEASE/RO;
Associação Cultural, Histórica, Educacional e Recreativa da Preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – ASFEMM; e
Casa Família Rosetta – referência no acolhimento e cuidado em saúde (duas unidades).
Durante a cerimônia, os termos de doação foram assinados simbolicamente, oficializando o repasse das chaves e dos novos caminhos que se abrem para cada instituição.
O presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior, destacou a importância da iniciativa. “Somos parte da comunidade e temos responsabilidade com ela. Quando podemos apoiar quem cuida de pessoas, preserva a história ou oferece novas oportunidades a quem precisa, estamos reafirmando a verdadeira missão do Tribunal: servir com eficiência e humanidade”, ressaltou.
A solenidade reuniu, gestores servidores e representantes das entidades beneficiadas.
Impacto que chega onde mais precisa
As instituições celebraram a doação como uma conquista que permitirá ampliar atendimentos e garantir mais dignidade aos seus públicos.
Alex Silva, diretor da Casa Família Rosetta, que atende pessoas com dependência química e crianças com deficiência neurológica, ressaltou a importância prática e emocional do apoio recebido. “Este apoio é fundamental para a mobilidade das pessoas que atendemos, muitas delas sem condições de se deslocar. Com mais conforto e segurança, especialmente para as crianças com deficiência, teremos uma melhoria real em sua qualidade de vida. Esses veículos são extremamente valiosos no nosso cotidiano”, declarou.
Na ASFEMM, o veículo reforçará tanto o cuidado com a memória histórica quanto a assistência jurídica prestada à comunidade, explicou o assessor técnico jurídico da entidade, Antônio Mauro Brito Nascimento. “O carro proporcionará uma significativa melhoria na logística da associação. Ele fortalecerá o atendimento gratuito que fazemos aos descendentes dos trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, assegurando direitos previdenciários e preservando esse patrimônio cultural”, explicou.
Já para a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE), a doação possibilitará respostas mais rápidas às demandas nas unidades da capital e do interior. “O veículo vai atuar diretamente na segurança das unidades socioeducativas, inclusive em situações emergenciais. Atendemos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, garantindo dignidade e a responsabilização pelo ato infracional, com suporte socioeducativo completo”, afirmou Katiliane Dantas Ferreira Araújo.
Sustentabilidade em movimento
A doação integra a política institucional do TRT-14 de reaproveitamento de bens inservíveis, com foco em redução de desperdícios, reforço à economia circular no serviço público e apoio às ações de impacto social comprovado.
Com esse gesto, o Tribunal demonstra que responsabilidade com o patrimônio público também é compromisso com o futuro, das pessoas, do meio ambiente e da sociedade.
Ao encerrar a entrega, o presidente do TRT-14 agradeceu a parceria das entidades presentes e reafirmou o propósito do Tribunal: seguir contribuindo com ações que promovam o bem comum nos estados de Rondônia e Acre.
