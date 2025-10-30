Transposição 2025: confira a Portaria publicada no Diário Oficial da União - DOU em outubro
Por SINTERO
Publicada em 30/10/2025 às 14h33
O Diário Oficial da União publicou a PORTARIA CEEXT/SRT/MGI Nº 11.008, DE 24 DE OUTUBRO DE 2025, com a lista de servidoras e servidores de Rondônia transpostos para o quadro em extinção da administração pública federal.

Em caso de dúvidas, as servidoras e os servidores podem se dirigir à Sede Administrativa do SINTERO em Porto Velho ou a uma das 11 regionais.

Acesse o documento completo aqui.

