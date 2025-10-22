TJRO promove encontro para fortalecer vínculos em famílias recompostas

Publicada em 22/10/2025 às 17h01
O Núcleo Psicossocial de Apoio às Varas de Família e Cível da Comarca de Porto Velho realizou, na última sexta-feira (17), mais uma edição do projeto “Entre Nós: padrastos e madrastas”, uma iniciativa voltada à promoção de relações familiares mais harmoniosas e saudáveis em famílias recompostas. O encontro contou com a presença da juíza Tânia Mara Guirro, que acompanha e apoia a ação.
Idealizado por voluntários do Núcleo Psicossocial, o projeto acontece trimestralmente, sempre com foco na escuta, no acolhimento e na construção de vínculos afetivos. Durante o encontro, os participantes compartilham experiências e reflexões sobre os desafios e possibilidades das novas dinâmicas familiares, em um ambiente de diálogo e respeito.
Para o coordenador do projeto, Fredson Batista, o “Entre Nós” representa um espaço de acolhimento e construção coletiva. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente onde os padrastos e madrastas possam refletir, se sentir acolhidos e perceber que fazem parte dessa rede afetiva que sustenta a família. O diálogo é o primeiro passo para fortalecer os vínculos”, afirma Fredson.
A juíza Tânia Mara destaca a relevância da iniciativa dentro das ações desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça. “Projetos como este humanizam o olhar sobre as relações familiares e ajudam a prevenir conflitos. É uma forma de aproximar a Justiça das pessoas, valorizando o afeto e a escuta”.
O “Entre Nós” busca promover o respeito, a empatia e a Comunicação Não Violenta (CNV), incentivando a compreensão mútua e a valorização do papel de cada integrante dentro da nova configuração familiar. “Quem chega não substitui, soma com presença, cuidado e vínculo. Porque entre nós, o amor vem da escolha”, expressa Juniane Madalene Soares Evangelista, técnica judiciária do Núcleo Psicossocial e autora da frase que simboliza o projeto. A mensagem também estampa um ímã de geladeira, entregue aos participantes de forma simbólica, como um lembrete das reflexões e dos vínculos construídos ao longo da ação.
Atualmente, os padrastos e madrastas convidados são, em sua maioria, companheiros(as) de jurisdicionados com processos de guarda em tramitação nas varas de família. Entretanto, segundo Fredson e a juíza Tânia Mara Guirro, o projeto deve ser ampliado a partir de 2026, passando a atender também o público externo que esteja na mesma condição.
