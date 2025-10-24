TJRO participa da I Semana Nacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário

Publicada em 24/10/2025 às 11h23
A I Semana de Sustentabilidade, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que busca integrar ações sustentáveis e fortalecer a cooperação entre as instituições da Justiça em todo o país, contou com a participação de representantes do Tribunal de Justiça de Rondônia.
A Secretária do Gabinete de Governança, Rosemeire Moreira Ferreira, e a Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental, Jussara Valente Fernandes Secco, estiveram no evento, em João Pessoa (PB), realizado nos dias 16 e 17 de outubro, e puderam trocar informações e experiências sobre práticas sustentáveis na rotina dos tribunais.
Durante os dois dias de programação, foram apresentadas diversas boas práticas e projetos voltados à sustentabilidade, com foco nas dimensões ambiental, social e de gestão. Entre os temas de destaque, debatidos em painéis específicos para a Justiça Estadual, Federal, do Trabalho e Eleitoral, com detaque para a descarbonização de processos e gestão de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), projeto que o TJRO vem avançando.
Outros temas de destaque foram Adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU; além de boas práticas como eficiência energética, coleta seletiva solidária, e destinação sustentável de bens de informática.
O evento, que provavelmente passará a integrar o calendário permanente do CNJ, é parte do trabalho da Rede de Sustentabilidade do Poder Judiciário, instituída para promover práticas sustentáveis em perspectiva ambiental, social e de gestão, sobretudo em razão da crise climática a qual empurra o Poder Judiciário a assumir protagonismo nas ações por um futuro melhor para o planeta.
A equipe de Rondônia pode avaliar e comparar as ações do TJRO com dos demais tribunais. “Estamos alinhados com as diretrizes nacionais, o que resulta em transformação cultural em nossa instituição”, refletiu Rosimeire.
O seminário buscou reunir representantes do setor público, privado, sociedade civil e do meio acadêmico para o compartilhamento de experiências e o aprimoramento da gestão do Plano de Logística Sustentável (PLS).
