Terapia ocupacional contribui para saúde mental de pacientes da clínica de psiquiatria do Hospital de Base

A clínica psiquiátrica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho é palco de um trabalho inspirador, em que a Terapia Ocupacional se torna um pilar essencial na recuperação e recomeço dos pacientes. Neste lugar, o cuidado humanizado de profissionais, como: Solimar Neves, a Sol, e Joelma Canete Cataca, que representam diversos profissionais que, neste 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional, são lembrados pela dedicação à saúde pública de Rondônia.
Solimar se formou como terapeuta ocupacional em 1984 e o amor por ajudar a recuperar a saúde mental das pessoas que passam pela clínica psiquiátrica a faz continuar na atividade. Desde 2017, a colega de profissão Joelma Canete se uniu à missão de combate ao sofrimento emocional e ajuda ao retorno de uma vida digna. No local, existem duas alas de internação, a masculina e a feminina, uma quadra para esportes e as salas de convivência de terapia ocupacional.
CUIDADO HUMANIZADO
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho desenvolvido representa, o compromisso do governo do estado com a dignidade e oportunidades de uma nova história para os pacientes, com uma equipe multidisciplinar eficiente. “São profissionais que demonstram diariamente o poder do cuidado humanizado e da reabilitação na jornada de volta à saúde mental. O trabalho dos terapeutas ocupacionais é admirável e promove o bem-estar social’’.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha destaca que o serviço de saúde mental humanizado é completo e essencial para garantir que cada cidadão tenha a oportunidade de se recuperar e recomeçar. “Nossos terapeutas ocupacionais são heróis que resgatam a esperança e ajudam a transformar vidas, um pilar fundamental do nosso compromisso com a saúde da população de Rondônia.”
DEDICAÇÃO
Solimar revela o que a motivou a se tornar terapeuta ocupacional em 1984, “É esse olhar pelo outro que me motiva. Todos os dias é como o primeiro dia de trabalho; fico muito feliz em fazer parte da evolução de cada pessoa que acolhemos aqui”. Um dos casos que marcam a carreira dela trata-se de um paciente que chegou em crise, com laços familiares rompidos e sem vontade de realizar atividades que antes eram prazerosas, como a pintura em tela. Durante a internação através do tratamento, juntamente com o incentivo da terapia ocupacional o paciente obteve alta, refez laços familiares, está se profissionalizando e voltou a pintar. Inclusive, um quadro dele tem um cantinho especial na casa da terapeuta ocupacional.
Enquanto a Solimar é responsável pela Terapia Ocupacional na ala masculina, Joelma cuida das atividades na ala feminina. Ela revela que, assim como outros profissionais, tinha medo do trabalho na área da saúde mental, mas com nove anos dedicados aos pacientes da clínica psiquiátrica, a visão é outra. ‘‘Essa é uma profissão linda, lidamos diretamente com a saúde mental, ajudamos as pessoas a saírem do sofrimento e as famílias a compreenderem e acolherem, o que torna o nosso trabalho eficaz, e o que desejamos é que novos profissionais abracem essa missão’’.
Elas contam com três auxiliares que, juntas integram a equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, clínicos gerais e administrativos. A terapia ocupacional ajuda a restaurar a saúde mental de pacientes por meio de atividades que restabelecem a rotina, melhoram habilidades sociais, promovem a produtividade, a autoestima e o retorno do contato com familiares.
Quadra esportiva na clínica psiquiátrica do HB
Os principais casos atendidos na clínica de psiquiatria envolvem:
Bipolaridade;
Esquizofrenia;
Depressão;
Demência;
Transtorno pós-traumático;
Dependência química.
Entre as atividades desenvolvidas na Terapia Ocupacional, destaca-se:
Atividades cognitivas;
Oficina de jardinagem;
Leitura;
Atividades livres de Desenhos e pinturas;
Artesanato;
Jogos;
Música;
Cuidados com a higiene pessoal.
PARCERIAS
Além das atividades realizadas pelas terapeutas ocupacionais, os pacientes também recebem outras ações de parceiros, como: Serviço Social do Comércio de Rondônia (Sesc), que às quintas-feiras realiza dinâmicas recreativas; colaboradores com os serviços de cabeleireiro; estudantes de curso técnico de enfermagem; capelania e, ainda, o compartilhamento do conhecimento prático adquirido por alunos do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). O setor está aberto às novas parcerias através dos contatos: (69 992245126- Solimar /992262646 – Joelma).
