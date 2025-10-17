TCE-RO realizará sessão especial que deve reconduzir Wilber Coimbra à presidência em clima de consenso e maturidade institucional

Publicada em 17/10/2025 às 16h42
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) viverá, na próxima segunda-feira (20/10), às 9h, uma sessão especial que reafirma sua maturidade, estabilidade e unidade institucional.
Em ambiente de consenso e harmonia, deverá ser reconduzido à presidência o conselheiro Wilber Coimbra, para o biênio 2026-2027, consolidando um ciclo de governança responsável e de resultados expressivos à sociedade.
A eleição, marcada pela candidatura única e pelo diálogo permanente entre os membros do colegiado, preserva a tradição dos dois mandatos consecutivos e reforça um princípio que se tornou marca da instituição: a previsibilidade como base da governança e da gestão orientada a resultados.
UM CICLO DE CONTINUIDADE SEM CONTINUÍSMO
A recondução não representa mera repetição, mas a consolidação de um modelo de gestão que alia planejamento, inovação e estabilidade institucional.
O novo ciclo será de continuidade racional e sistêmica, em que políticas institucionais assertivas (construídas de forma técnica e participativa) seguirão sendo aprimoradas, sempre convergentes com o interesse público.
Esse conceito de continuidade sem continuísmo reflete a maturidade de um Tribunal, que evolui, ajusta rotas e renova práticas sem abrir mão dos princípios que o fortalecem: transparência, responsabilidade e entrega de valor à sociedade.
BALANÇO DE GESTÃO: RESULTADOS QUE JUSTIFICAM A CONFIANÇA
Nos últimos anos, o TCE-RO consolidou um dos períodos mais produtivos de sua história recente.
O TCE-RO registra balanço extremamente positivo no ciclo 2024/2025
Com foco em eficiência, governança e impacto social, a atual gestão promoveu avanços em todas as áreas, com números que refletem um Tribunal dinâmico, moderno e comprometido com resultados concretos.
ECONOMIA E FISCALIZAÇÃO
Em 2024, a atuação efetiva do Tribunal de Contas proporcionou uma economia histórica de R$ 607,6 milhões aos cofres públicos.
No total, a equipe de auditoria do Tribunal de Contas fiscalizou R$ 3,29 bilhões, abrangendo recursos aplicados em setores estratégicos:
· Infraestrutura: R$ 2,08 bilhões
· Saúde: R$ 612,9 milhões
· Administração: R$ 397,6 milhões
· Educação: R$ 188,8 milhões
· Agricultura: R$ 4,6 milhões
Fiscalizações Permanentes trouxeram resultados positivos para o cidadão e os profissionais da saúde
Além disso, o TCE-RO visitou os 52 municípios do estado, em muitos casos, mais de uma vez, garantindo presença efetiva e acompanhamento próximo das políticas públicas.
CAPACITAÇÃO E INDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Por meio da Escola Superior de Contas, braço pedagógico do Tribunal, foram realizadas 4 mil capacitações voltadas a gestores e servidores públicos, todas com recursos próprios do Tribunal.
O papel pedagógico do TCE-RO é destaque na gestão 2024/2025
Esse investimento no conhecimento faz do TCE-RO uma das instituições que mais formaram gestores públicos em Rondônia, qualificando a administração pública e promovendo governança compartilhada.
AVANÇOS EM GOVERNANÇA, TECNOLOGIA E VALORIZAÇÃO
O biênio foi marcado pela modernização dos aparatos de governança e pela incorporação de novas tecnologias, que tornaram o controle externo mais ágil, inteligente e eficiente.
Entre as principais inovações está a implantação do Controle Externo Orientado por Dados (CEOD), que introduziu a ciência de dados e a inteligência artificial nas análises técnicas, permitindo decisões baseadas em evidências.
Outra conquista foi o lançamento da ContAI, ferramenta de IA voltada para otimizar tarefas internas, aumentar a precisão de relatórios e personalizar respostas às demandas da instituição.
No campo da valorização material do servidor, a gestão implementou medidas concretas fortalecendo o engajamento e a satisfação interna.
Essa política de valorização contribuiu para resultados expressivos nas pesquisas de clima e na certificação internacional Great Place to Work (GPTW), em que o Tribunal alcançou nota 89.
UM TRIBUNAL EM DESTAQUE NACIONAL
A credibilidade institucional e o compromisso com a transparência renderam ao TCE-RO reconhecimentos inéditos.
O Portal da Transparência do Tribunal recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Diamante de Qualidade do Programa Nacional de Transparência Pública, com nota de 99,23% de conformidade.
No Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), o TCE-RO alcançou 93% dos critérios avaliados, superando o desempenho de anos anteriores e consolidando sua reputação de excelência nacional.
A atuação do Tribunal também foi certificada pelo UNICEF, em reconhecimento à contribuição para o avanço da educação infantil e do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que impacta diretamente 58 mil alunos em mais de 600 escolas de Rondônia.
Atuação de destaque do TCE-RO na educação, em parceria com as redes de ensino estadual e dos municípios
A visibilidade externa é outro indicador de fortalecimento institucional: em 2024, os conteúdos de comunicação do TCE-RO alcançaram, em todo o Brasil, mais de 21 milhões de pessoas nas redes sociais, portais de notícias, rádio, televisão e mídia impressa, consolidando a imagem do Tribunal como instituição de credibilidade, técnica e humana.
CONTROLE EXTERNO MAIS PRÓXIMO, DIALÓGICO E PROPOSITIVO
Um dos maiores legados do atual ciclo é o fortalecimento de um controle externo humanizado e dialógico, que se propõe a ser educador, propositivo e parceiro da boa gestão pública.
O TCE-RO vem aprimorando suas práticas de fiscalização, promovendo auditorias que não apenas identificam falhas, mas orientam gestores para soluções.
Esse modelo de controle qualificado e responsivo tem estimulado mudanças positivas nas administrações municipais e estaduais, contribuindo para melhores serviços e políticas públicas mais efetivas.
Ao mesmo tempo, o Tribunal mantém o olhar pedagógico: o controle externo propositivo atua para induzir políticas públicas, formar gestores e ampliar a capacidade institucional das administrações locais.
PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL
O período foi marcado por inúmeras conquistas significativas que reforçam a credibilidade do Tribunal. Algumas delas:
· Selo Diamante de Qualidade em Transparência Pública (2024)
· Certificação GPTW – único Tribunal de Contas do Brasil com o título de Ótimo Lugar Para Trabalhar
· 93% de desempenho no MMD-TC
· Reconhecimento do UNICEF pela atuação na Educação
Esses reconhecimentos traduzem, em números e resultados, o compromisso de uma gestão que entrega, inova e se mantém fiel à missão pública.
CHAPA DE CONSENSO – BIÊNIO 2026/2027
A formação da nova diretoria reflete equilíbrio entre experiência, inovação e compromisso com o interesse público:
BIÊNIO 2026-2027
· Presidente: Wilber Coimbra
· Vice-Presidente: Edilson Silva
· Corregedor: Paulo Curi
· Presidente da 1ª Câmara: Jailson Viana
· Presidente da 2ª Câmara: Valdivino Crispim
· Ouvidor: Francisco Carvalho
· Presidente da Escola Superior de Contas (ESCon): Euler Mello
UNIDADE QUE GERA PROPÓSITO
A unidade institucional reafirmada neste processo eleitoral é símbolo de uma trajetória consolidada de confiança, maturidade e coerência.
Com a recondução da atual presidência, o TCE-RO reforça seu compromisso com uma continuidade racional, planejada e responsável, pautada pelo propósito de servir com excelência à sociedade rondoniense.
Mais do que um novo ciclo, trata-se da consolidação de um legado: o de um Tribunal que planeja com visão, executa com técnica e comunica com humanidade.
