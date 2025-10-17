TCE-RO realizará sessão especial que deve reconduzir Wilber Coimbra à presidência em clima de consenso e maturidade institucional
Por ASCOM TCE-RO
Publicada em 17/10/2025 às 16h42
Nos acompanhe pelo Google News

 O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) viverá, na próxima segunda-feira (20/10), às 9h, uma sessão especial que reafirma sua maturidade, estabilidade e unidade institucional.

Em ambiente de consenso e harmonia, deverá ser reconduzido à presidência o conselheiro Wilber Coimbra, para o biênio 2026-2027, consolidando um ciclo de governança responsável e de resultados expressivos à sociedade.

A eleição, marcada pela candidatura única e pelo diálogo permanente entre os membros do colegiado, preserva a tradição dos dois mandatos consecutivos e reforça um princípio que se tornou marca da instituição: a previsibilidade como base da governança e da gestão orientada a resultados.

Sessão plenária especial de segunda-feira elegerá o Corpo Diretivo do TCE-RO para o biênio 2026/2027

UM CICLO DE CONTINUIDADE SEM CONTINUÍSMO

A recondução não representa mera repetição, mas a consolidação de um modelo de gestão que alia planejamento, inovação e estabilidade institucional.

O novo ciclo será de continuidade racional e sistêmica, em que políticas institucionais assertivas (construídas de forma técnica e participativa) seguirão sendo aprimoradas, sempre convergentes com o interesse público.

Esse conceito de continuidade sem continuísmo reflete a maturidade de um Tribunal, que evolui, ajusta rotas e renova práticas sem abrir mão dos princípios que o fortalecem: transparência, responsabilidade e entrega de valor à sociedade.

BALANÇO DE GESTÃO: RESULTADOS QUE JUSTIFICAM A CONFIANÇA

Nos últimos anos, o TCE-RO consolidou um dos períodos mais produtivos de sua história recente.

O TCE-RO registra balanço extremamente positivo no ciclo 2024/2025

Com foco em eficiência, governança e impacto social, a atual gestão promoveu avanços em todas as áreas, com números que refletem um Tribunal dinâmico, moderno e comprometido com resultados concretos.

ECONOMIA E FISCALIZAÇÃO

Em 2024, a atuação efetiva do Tribunal de Contas proporcionou uma economia histórica de R$ 607,6 milhões aos cofres públicos.

No total, a equipe de auditoria do Tribunal de Contas fiscalizou R$ 3,29 bilhões, abrangendo recursos aplicados em setores estratégicos:

· Infraestrutura: R$ 2,08 bilhões
· Saúde: R$ 612,9 milhões
· Administração: R$ 397,6 milhões
· Educação: R$ 188,8 milhões
· Agricultura: R$ 4,6 milhões

Fiscalizações Permanentes trouxeram resultados positivos para o cidadão e os profissionais da saúde

Além disso, o TCE-RO visitou os 52 municípios do estado, em muitos casos, mais de uma vez, garantindo presença efetiva e acompanhamento próximo das políticas públicas.

CAPACITAÇÃO E INDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Por meio da Escola Superior de Contas, braço pedagógico do Tribunal, foram realizadas 4 mil capacitações voltadas a gestores e servidores públicos, todas com recursos próprios do Tribunal.

O papel pedagógico do TCE-RO é destaque na gestão 2024/2025

Esse investimento no conhecimento faz do TCE-RO uma das instituições que mais formaram gestores públicos em Rondônia, qualificando a administração pública e promovendo governança compartilhada.

AVANÇOS EM GOVERNANÇA, TECNOLOGIA E VALORIZAÇÃO

O biênio foi marcado pela modernização dos aparatos de governança e pela incorporação de novas tecnologias, que tornaram o controle externo mais ágil, inteligente e eficiente.

Entre as principais inovações está a implantação do Controle Externo Orientado por Dados (CEOD), que introduziu a ciência de dados e a inteligência artificial nas análises técnicas, permitindo decisões baseadas em evidências.

Outra conquista foi o lançamento da ContAI, ferramenta de IA voltada para otimizar tarefas internas, aumentar a precisão de relatórios e personalizar respostas às demandas da instituição.

No campo da valorização material do servidor, a gestão implementou medidas concretas fortalecendo o engajamento e a satisfação interna.

Essa política de valorização contribuiu para resultados expressivos nas pesquisas de clima e na certificação internacional Great Place to Work (GPTW), em que o Tribunal alcançou nota 89.

UM TRIBUNAL EM DESTAQUE NACIONAL

A credibilidade institucional e o compromisso com a transparência renderam ao TCE-RO reconhecimentos inéditos.

O Portal da Transparência do Tribunal recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Diamante de Qualidade do Programa Nacional de Transparência Pública, com nota de 99,23% de conformidade.

No Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), o TCE-RO alcançou 93% dos critérios avaliados, superando o desempenho de anos anteriores e consolidando sua reputação de excelência nacional.

A atuação do Tribunal também foi certificada pelo UNICEF, em reconhecimento à contribuição para o avanço da educação infantil e do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que impacta diretamente 58 mil alunos em mais de 600 escolas de Rondônia.

Atuação de destaque do TCE-RO na educação, em parceria com as redes de ensino estadual e dos municípios

A visibilidade externa é outro indicador de fortalecimento institucional: em 2024, os conteúdos de comunicação do TCE-RO alcançaram, em todo o Brasil, mais de 21 milhões de pessoas nas redes sociais, portais de notícias, rádio, televisão e mídia impressa, consolidando a imagem do Tribunal como instituição de credibilidade, técnica e humana.

CONTROLE EXTERNO MAIS PRÓXIMO, DIALÓGICO E PROPOSITIVO

Um dos maiores legados do atual ciclo é o fortalecimento de um controle externo humanizado e dialógico, que se propõe a ser educador, propositivo e parceiro da boa gestão pública.

O TCE-RO vem aprimorando suas práticas de fiscalização, promovendo auditorias que não apenas identificam falhas, mas orientam gestores para soluções.

Esse modelo de controle qualificado e responsivo tem estimulado mudanças positivas nas administrações municipais e estaduais, contribuindo para melhores serviços e políticas públicas mais efetivas.

Ao mesmo tempo, o Tribunal mantém o olhar pedagógico: o controle externo propositivo atua para induzir políticas públicas, formar gestores e ampliar a capacidade institucional das administrações locais.

PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL

O período foi marcado por inúmeras conquistas significativas que reforçam a credibilidade do Tribunal. Algumas delas:

· Selo Diamante de Qualidade em Transparência Pública (2024)

· Certificação GPTW – único Tribunal de Contas do Brasil com o título de Ótimo Lugar Para Trabalhar

· 93% de desempenho no MMD-TC

· Reconhecimento do UNICEF pela atuação na Educação

Esses reconhecimentos traduzem, em números e resultados, o compromisso de uma gestão que entrega, inova e se mantém fiel à missão pública.

CHAPA DE CONSENSO – BIÊNIO 2026/2027

A formação da nova diretoria reflete equilíbrio entre experiência, inovação e compromisso com o interesse público:

BIÊNIO 2026-2027

· Presidente: Wilber Coimbra

· Vice-Presidente: Edilson Silva

· Corregedor: Paulo Curi

· Presidente da 1ª Câmara: Jailson Viana

· Presidente da 2ª Câmara: Valdivino Crispim

· Ouvidor: Francisco Carvalho

· Presidente da Escola Superior de Contas (ESCon): Euler Mello

UNIDADE QUE GERA PROPÓSITO

A unidade institucional reafirmada neste processo eleitoral é símbolo de uma trajetória consolidada de confiança, maturidade e coerência.

Com a recondução da atual presidência, o TCE-RO reforça seu compromisso com uma continuidade racional, planejada e responsável, pautada pelo propósito de servir com excelência à sociedade rondoniense.

Mais do que um novo ciclo, trata-se da consolidação de um legado: o de um Tribunal que planeja com visão, executa com técnica e comunica com humanidade.

Geral CONCENSO
Imprimir imprimir