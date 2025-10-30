TCE de Rondônia conquista o 1° lugar no Brasil no Prêmio Innovatio 2025

Publicada em 30/10/2025 às 14h55
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) acaba de alcançar um marco inédito em sua história: foi reconhecido como o grande vencedor nacional do Prêmio Innovatio 2025, iniciativa promovida pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).
Entre 146 práticas inscritas por Tribunais de Contas de todo o país, o TCE rondoniense conquistou o 1º lugar no Brasil com o projeto “Central Única de Vagas em Creches Públicas e Fila de Espera”, e ainda obteve menção honrosa com o programa “Cargo com Mérito: Transparência e Ética na Seleção Pública para Cargos Comissionados”.
O resultado foi divulgado oficialmente por meio da Portaria Conjunta nº 03/2025 – IRB/ATRICON, publicada nesta quarta-feira (30/10), e a entrega do prêmio acontecerá durante a solenidade de abertura do IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em 3 de dezembro, em Florianópolis (SC).
RONDÔNIA EM PRIMEIRO LUGAR
O projeto vencedor, Central Única de Vagas em Creches Públicas e Fila de Espera, nasceu de uma auditoria do TCE-RO que identificou a ausência de transparência e critérios uniformes na gestão das listas de espera de creches municipais.
A iniciativa propôs uma solução tecnológica, colaborativa e federativa, que mobiliza prefeituras, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), a Defensoria Pública (DPE-RO), responsável pela implementação do projeto, e secretarias estaduais e municipais, criando um sistema único e transparente de distribuição de vagas, com base em critérios de equidade e no princípio da universalidade do acesso à educação infantil.
“Quero me congratular com todos os envolvidos nessa conquista que orgulha Rondônia e inspira o país. O sucesso da Central Única de Vagas é fruto de um trabalho coletivo, de mentes e corações comprometidos com a transformação social. Registro minha admiração e gratidão ao conselheiro Paulo Curi Neto, cuja sensibilidade e liderança técnica foram essenciais para o amadurecimento do projeto, e à defensora pública Késia Abrantes, exemplo de dedicação e parceria institucional. Cada servidor, cada parceiro e cada cidadão que acreditou nesse propósito é parte viva dessa vitória”, destaca o presidente do TCE-RO, Wilber Coimbra.
De acordo com a comissão avaliadora do prêmio, composta por especialistas renomados, a prática rondoniense “enfrenta concretamente um problema público complexo que exige coordenação entre múltiplos atores e formulação de alternativas viáveis baseadas na realidade vivida”.
A avaliação destacou ainda o caráter replicável e transformador da iniciativa, que já se consolida como referência nacional em controle pedagógico e inovação pública.
TRANSPARÊNCIA E ÉTICA TAMBÉM SÃO DESTAQUE
Além do primeiro lugar nacional, o TCE-RO também foi reconhecido com menção honrosa pelo projeto “Cargo com Mérito: Transparência e Ética na Seleção Pública para Cargos Comissionados”, que cria critérios objetivos e meritocráticos para o preenchimento de cargos de confiança no serviço público.
A iniciativa foi elogiada pelo prêmio por “romper práticas patrimonialistas e fortalecer a profissionalização da gestão pública”, demonstrando o compromisso do Tribunal com uma administração baseada em valores éticos, republicanos e de alto desempenho institucional.
“UMA VITÓRIA DE RONDÔNIA PARA O BRASIL”
O presidente do TCE-RO, Conselheiro Wilber Coimbra, celebrou o resultado como um reconhecimento à inteligência institucional e ao compromisso humano da equipe do Tribunal.
“Esta é uma vitória de Rondônia para o Brasil. Demonstra que o controle externo, quando atua com propósito, educação e colaboração, transforma realidades e entrega valor público. Este prêmio pertence aos servidores, às equipes técnicas e a todos que acreditam que auditar é, antes de tudo, cuidar de pessoas”, destacou.
O resultado reafirma o protagonismo nacional do TCE-RO, que vem se consolidando como referência em inovação, governança e humanização do controle público.
Com essa conquista, Rondônia se posiciona entre as instituições mais inovadoras do país, mostrando que é possível unir técnica, ética e propósito para construir uma gestão pública de excelência.
