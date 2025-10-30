Vencedor

TCE de Rondônia conquista o 1° lugar no Brasil no Prêmio Innovatio 2025

Entre 146 práticas inscritas por Tribunais de Contas de todo o país, o TCE rondoniense conquistou o 1º lugar no Brasil com o projeto “Central Única de Vagas em Creches Públicas e Fila de Espera”