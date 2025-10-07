Tambaqui do Vale do Jamari será apresentado em evento internacional no México

Publicada em 07/10/2025 às 16h19
O Tambaqui produzido em Rondônia, símbolo de sabor e identidade amazônica, vai atravessar fronteiras. O peixe será apresentado no Encontro Bienal Origin 2025, que acontece entre os dias 9 e 11 de outubro, na cidade de Morélia, no México.
O evento reúne representantes de Indicações Geográficas (IGs) das Américas para discutir o desenvolvimento de produtos originais, inovações em legislações e estratégias para o futuro das IGs.
Rondônia como exemplo de sucesso
A participação brasileira será representada pelo analista técnico do Sebrae em Rondônia, Denis Farias, que integrará o painel “IGs na América Latina: desafios e oportunidades”.
Ele compartilhará a experiência rondoniense com o processo de reconhecimento da Indicação Geográfica Tambaqui do Vale do Jamari, um trabalho conduzido pelo Sebrae em parceria com a Associação dos Criadores de Peixes do Estado de Rondônia (Acripar).
“Foram três anos intensos de atividades, passando por diagnóstico, estruturação, validação e pela defesa da notoriedade do Tambaqui junto ao INPI. O reconhecimento veio em 2023 e, desde então, a qualidade do nosso pescado – cultivado de forma sustentável e com rigor sanitário – vem ganhando destaque no Brasil e no mundo”, explica Farias.
Para Sally Teles, gestora do projeto das Indicações Geográficas do Tambaqui do Vale do Jamari, em Ariquemes, o evento representa um passo importante para consolidar a imagem do produto no cenário global.
“A participação no Encontro Bienal Origin, no México, é de grande importância para consolidar o Tambaqui do Vale do Jamari como produto de Indicação Geográfica reconhecido internacionalmente. O evento reforça a imagem de Rondônia no cenário da cadeia produtiva do setor da agricultura, amplia oportunidades de exportação, fortalece a cadeia produtiva local e promove a sustentabilidade e a qualidade do pescado brasileiro”, afirma Sally.
Sabor amazônico na vitrine internacional
Durante o encontro, os visitantes também poderão saborear o peixe amazônico. A Acripar vai organizar uma degustação das tradicionais costelinhas de Tambaqui, como estratégia de promoção internacional do pescado brasileiro.
A ação busca ampliar as oportunidades de exportação — hoje, os Estados Unidos já são o principal comprador dos cortes do peixe de Rondônia, com o Peru surgindo como novo mercado promissor.
“Será uma oportunidade especial para formadores de opinião das Américas conhecerem o nosso Tambaqui, que é a nossa riqueza. A Acripar e o Sebrae representarão toda uma cadeia produtiva que gera renda e movimenta a economia de Rondônia”, ressalta Jaqueline Berg, executiva da Acripar.
A presença de Rondônia no Encontro Bienal Origin reforça o reconhecimento internacional do Tambaqui do Vale do Jamari como produto de Indicação Geográfica. Mais do que um pescado, o Tambaqui leva ao mundo a força da produção sustentável e o sabor autêntico da Amazônia.
