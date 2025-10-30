Sistema eletrônico (SisCat) impulsiona a inovação no Corpo de Bombeiros de Rondônia

Publicada em 30/10/2025 às 11h44
O SisCat digital é um sistema eletrônico que substitui muitos procedimentos físicos e moderniza o processo de análise de Projetos de Proteção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP), emissão de certificados e regularização de edificações. A plataforma disponibilizada em todo o estado pelo governo de Rondônia, por meio do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) garante mais agilidade, reduz burocracia e amplia a segurança das informações.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “o Sistema é um exemplo de como a tecnologia pode trazer benefícios diretos para a sociedade. O governo do estado investe em soluções que economizem recursos públicos, reduzam burocracias e deem mais transparência. Esse sistema fortalece a segurança das edificações e facilita a vida de empresários e profissionais da área técnica”, pontuou.
INOVAÇÃO NO ATENDIMENTO
Com módulos como “Ambiente de Regularização”, cadastro de responsável técnico, entrada de projetos e acompanhamento de processos, o SisCat padroniza os serviços em todas as unidades do CBMRO. O sistema também oferece acesso remoto, permitindo que engenheiros, arquitetos e empresas protocolem e acompanhem suas demandas de qualquer lugar, a qualquer hora.
BENEFÍCIOS PARA PROFISSIONAIS
Segundo o CBMRO, antes da informatização, engenheiros, arquitetos e empresários precisavam se deslocar até as unidades físicas para entregar documentos, muitas vezes em outros municípios. Hoje, o acesso pode ser feito com o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e senha e, todos os documentos aprovados são disponibilizados em PDF com assinatura digital e código QR para validação online.
Para o comandante-geral do CBMRO, Nivaldo de Azevedo, o SisCat é mais uma conquista importante para a corporação. “Estamos empenhados em simplificar e modernizar os processos, sempre prezando pela segurança das edificações. O sistema já trouxe avanços significativos e continuará sendo aprimorado com novos módulos, atendendo as necessidades da sociedade rondoniense”, destacou.
EXPANSÃO CONTÍNUA
O CBMRO projeta a implementação de novos recursos, como: credenciamento de empresas prestadoras de serviços, módulo para eventos temporários e procedimentos de dispensa de PPCIP. Além do suporte remoto via WhatsApp, todas as unidades do Corpo de Bombeiros oferecem atendimento presencial para orientar usuários e resolver dúvidas sobre o uso do sistema.
