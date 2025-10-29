Sintero reforça orientações sobre ação de insalubridade movida contra o Estado de Rondônia

Publicada em 29/10/2025 às 14h34
PORTO VELHO (RO) - O Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero) divulgou novas informações sobre a ação de insalubridade movida contra o Governo do Estado. Em vídeo publicado nas redes sociais, a presidente da entidade, Dioneida Castoldi, destacou o avanço do processo e orientou os filiados sobre a importância de manter os dados atualizados para garantir o direito ao benefício.
De acordo com Dioneida, a ação referente aos trabalhadores do Arquivo Geral é a que está em fase mais avançada, já se encontrando na etapa de execução. A dirigente explicou que a reabertura de prazo traz expectativas positivas para a ampliação do direito aos professores e técnicos da educação em todo o estado.
A dirigente sindical Márcia Cristina (Secretária de Assuntos Jurídicos), que também participa do vídeo, explicou que a medida representa uma nova oportunidade de garantir o reconhecimento das condições de insalubridade, periculosidade e penosidade enfrentadas pelos profissionais da educação. “Essa reabertura de prazo nos reacende a esperança de conseguir também garantir esse direito para os nossos professores e técnicos lotados nas unidades de ensino em todo o estado de Rondônia”, afirmou.
Dioneida Castoldi reforçou o chamado para que nenhum filiado fique de fora da ação. “O chamamento do Sintero é que, caso você ainda não trouxe ou não atualizou seus dados, procure imediatamente todas as nossas sedes nas regionais ou na capital, para que esse direito seja garantido também para você”, destacou.
O sindicato orienta que os servidores procurem suas sedes regionais ou a sede central em Porto Velho para atualizar as informações e acompanhar o andamento da ação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!