SINTERO realizará a 3ª edição Retrô da Festa do Servidor e da Servidora em Porto Velho

Publicada em 30/10/2025 às 14h18
A Regional Norte do SINTERO convida todos/as profissionais em educação de Porto Velho para a 3ª edição Retrô da Festa do Servidor e da Servidora, que será realizada no dia 28 de novembro, a partir das 19h, na sede social do SINTERO (localizada na Rua Curimatã, nº 129 – Bairro Lagoa). O evento é uma forma de homenagear e valorizar o trabalho diário de quem transforma vidas e gerações por meio da educação.
A programação contará com:
Pagodão S.A. – banda de pagode de sucesso nacional.
Projeto Retrô – banda porto-velhense, referência em flashbacks.
Artistas locais – apresentações de talentos da região, mostrando a diversidade e a criatividade das/dos artistas de Porto Velho.
Concurso da Melhor Fantasia – momento para as/os participantes mostrarem sua criatividade e originalidade, com premiação especial.
Sorteio de brindes – uma forma de presentear os servidores e servidoras e tornar a noite ainda mais especial e divertida.
Como participar
Para participar, filiadas e filiados devem retirar suas pulseiras e as senhas para dependentes presencialmente na sede da Regional Norte do SINTERO, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 713, Bairro Arigolândia. Essa organização ajuda a garantir que todos e todas aproveitem o evento com conforto e segurança.
Para a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, a festa é uma forma de reconhecimento e gratidão: “Cada servidor e cada servidora carrega uma história de dedicação e compromisso. Essa festa é uma forma de agradecer pelo trabalho de todas/os e celebrar a transformação, a resiliência e a força da educação.”
A Regional Norte do SINTERO está preparando cada detalhe pensando em vocês, servidores e servidoras. A noite será de celebração, reencontros com colegas e reconhecimento do trabalho de cada um. Que todos se sintam parte de uma história de dedicação e transformação. Não fique de fora!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!