SINTERO participa de reunião com a SEDUC sobre o Seminário Estadual para a Educação Antirracista

Publicada em 24/10/2025 às 10h08
Na manhã do dia 21 de outubro, representantes do SINTERO participaram de uma reunião com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) para discutir os preparativos do Seminário Estadual para a Educação Antirracista, que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Espaço Rondon, em Porto Velho.
O encontro foi conduzido pela Gerência de Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo da SEDUC, responsável pela organização do evento, que deve reunir cerca de 400 participantes de todo o estado. A iniciativa faz parte das ações alusivas ao mês da Consciência Negra e tem como objetivo fortalecer o debate sobre o enfrentamento ao racismo e a valorização da diversidade nas escolas da rede pública.
O SINTERO foi representado pela diretora da Secretaria de Gênero e Etnia, Rosa Negra, pela diretora da Secretaria de Assuntos Educacionais, Judith Campos, e pela dirigente executiva Prof Drª Luciana Basilio. As dirigentes sindicais acompanharam as discussões e contribuíram com sugestões voltadas à promoção de uma educação pública mais inclusiva no Estado de Rondônia.
A diretora Rosa Negra destacou a importância da realização do seminário como um espaço de formação e reflexão sobre a prática pedagógica antirracista.
“Falar sobre racismo na escola é fundamental para transformar a realidade. A educação precisa ser um instrumento de libertação e de valorização das nossas identidades. O seminário vem para fortalecer esse compromisso dentro da rede pública”, afirmou.
Além do seminário, estão previstas ações formativas posteriores, que darão continuidade às discussões e ampliarão o alcance do debate sobre a equidade racial nas escolas.
A reunião destacou a importância de construir, de forma conjunta, estratégias que garantam que a educação antirracista vá além dos eventos e esteja presente no cotidiano das escolas e na formação de cada profissional da educação.
