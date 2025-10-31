SINTERO participa da Marcha Nacional do Serviço Público em Brasília contra a Reforma Administrativa

Publicada em 31/10/2025 às 14h08
Na última quarta-feira (29), a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, participou Marcha Nacional do Serviço Público contra a Reforma Administrativa (PEC 38/2025), realizada em Brasília. O ato foi convocado pela Central Única dos Trabalhadores, centrais sindicais, Confederações, entre elas a Confederação Nacional dos/as trabalhadores/as(CNTE), com apoio das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.
A manifestação reuniu servidores e servidoras de diversas categorias na Esplanada dos Ministérios, em defesa do Estado brasileiro e da valorização do serviço público. Com faixas, cartazes e palavras de ordem, os manifestantes denunciaram os riscos que a proposta representa para os direitos dos trabalhadores e para a qualidade dos serviços prestados à população.
Segundo Rosilene Corrêa, secretária de Finanças da CNTE, o objetivo foi mostrar a força da classe trabalhadora diante de um projeto que ameaça o futuro do serviço público:
“Nós fizemos essa marcha hoje, com a classe trabalhadora, com o serviço público principalmente, ocupando o gramado da Esplanada, porque queremos mostrar que lá dentro eles são uma minoria que é inimiga do povo brasileiro, se comparado com a nossa maioria aqui do lado de fora lotando a rua. A Reforma Administrativa é redução do serviço público e prejudica toda a população. Nós estamos mostrando que essa maioria aqui fora vai sim derrotar a PEC 38/2025, porque ela é um prejuízo e aprofunda a crise na educação pública, e nós não podemos permitir. O que precisamos é do cumprimento da Lei do Piso do Magistério e de concurso público, para o fortalecimento do Estado brasileiro”, afirmou.
O secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos da CNTE, Edson Rodrigues, também destacou que o movimento expressa a indignação coletiva diante de um retrocesso histórico:
“Nessa marcha, queremos mostrar a nossa indignação com essa falsa Reforma Administrativa, que significa a gente retroceder em tudo aquilo que já conquistamos legalmente com muita luta. Uma categoria que sempre tem seus direitos sendo retirados, e todas as esferas do serviço público reunidas gritam: ‘não à Reforma Administrativa’”, declarou.
A secretária-geral da CNTE, Fátima Silva, reforçou a importância da unidade entre os servidores públicos e a defesa do interesse coletivo:
“O ato de hoje mostra a união de todos os servidores públicos fazendo a defesa de um bom serviço para a população. É uma reforma que diminui o tamanho do Estado, vai precarizar cada vez mais a prestação de serviços para a população, e nós estamos aqui contra isso, defendendo os nossos empregos, os nossos trabalhos, mas defendendo, acima de tudo, um bom serviço para a população brasileira”, afirmou.
O presidente da CNTE, Heleno Manoel, também participou da mobilização e reforçou o caráter democrático da luta contra a Reforma Administrativa.
“Estamos aqui em Brasília, na marcha contra uma medida que quer mudar a Constituição Federal, e fazer uma reforma que desmonta o princípio do Estado Democrático de Direito e tenta impor um Estado de empresa, um Estado gerencial, que retira os direitos da população à educação, à saúde, à vida e às políticas públicas. Por isso estamos aqui mobilizados. Queremos que vocês ajudem fazendo marchas em seus municípios contra esta proposta de emenda à Constituição, que tem o número 38 e trata da Reforma Administrativa. Ela vem para desmontar o Estado brasileiro e impor que você tenha que lutar por sua própria conta para ter acesso aos seus direitos básicos. Não podemos aceitar que isso aconteça. Procure seu deputado federal e diga: vote contra esta PEC 38. Sigamos firmes na luta”, afirmou.
O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, destacou a importância da unidade das centrais e das categorias para barrar o avanço da proposta.
“É muito importante, porque todas as vezes que estivemos juntos e unidos, todas as centrais e todas as esferas, a gente venceu e agora não vai ser diferente. O deputado Pedro Paulo quer enganar o povo dizendo que a reforma é para melhorar a vida do servidor. Se fosse, que construíssem um projeto com os servidores discutindo, e não com setores patronais, que claramente querem de volta a famigerada PEC 32. E nós não podemos ter dúvidas disso, porque eles estão discutindo a PEC 32 com outro nome. E se nós derrotamos ela uma vez, faremos de novo”, declarou.
A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destacou o compromisso do sindicato com a luta nacional em defesa do serviço público e dos direitos da categoria:
“O SINTERO está junto com a CNTE e com toda a classe trabalhadora nessa mobilização nacional, porque entendemos que a Reforma Administrativa é um ataque direto ao Estado, aos servidores e à população. Essa proposta retira direitos, enfraquece os serviços essenciais e ameaça a democracia. Nossa luta é pela valorização dos servidores e por um Estado forte, que garanta educação, saúde e políticas públicas de qualidade para todos e todas”, destacou.
A mobilização reforçou o compromisso da CNTE, da CUT, do SINTERO e das demais entidades do funcionalismo com a defesa do serviço público, da educação e dos direitos da classe trabalhadora. De forma unificada, os manifestantes enfatizaram que a Reforma Administrativa não é uma solução para o país, mas um ataque ao Estado e à população que dele depende.
