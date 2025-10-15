APOSENTADOS

SINTERO orienta docentes sobre redução de idade para aposentadoria prevista na EC 47/2005 e convoca quem cumpriu requisitos até 31/12/2024

Professoras e professores que atingiram o tempo de contribuição e não alcançaram a idade mínima da regra anterior, podendo pleitear a redução etária prevista na EC 47/2005.