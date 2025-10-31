SINJUR visita o Sindjus-DF e servidoras cedidas do TJ-RO em agenda institucional em Brasília

Publicada em 31/10/2025 às 14h19
Nos dias 29 e 30 de outubro, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) realizou uma série de visitas institucionais em Brasília, fortalecendo o diálogo com entidades representativas do Judiciário e com servidores rondonienses em atuação na capital federal.
Na manhã desta quinta-feira (30), a comitiva visitou o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus-DF), sendo recebida pelo diretor jurídico da entidade, o senhor Cledo. O encontro teve como objetivo estreitar os laços institucionais e trocar experiências sobre boas práticas sindicais.
Durante a visita, o SINJUR conheceu a estrutura do Sindjus-DF para trazer ideias e inovações a serem implantadas em Rondônia.
A agenda em Brasília incluiu ainda visitas às servidoras Letícia, cedida do TJ-RO ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Andreia, cedida ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reconhecidas pelo comprometimento e pela contribuição ao serviço público.
As ações fazem parte da política de integração institucional do SINJUR, que busca fortalecer parcerias e ampliar sua presença no cenário nacional, sempre em defesa dos servidores do Poder Judiciário de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!