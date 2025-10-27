SINJUR firma convênio com o Aquarius Selva Hotel e garante descontos exclusivos para filiados

Publicada em 27/10/2025 às 08h28
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) firmou mais uma parceria que traz benefícios diretos aos seus filiados. Agora, os servidores sindicalizados podem usufruir de vantagens especiais de hospedagem no Aquarius Selva Hotel, um dos empreendimentos mais tradicionais e bem localizados de Porto Velho.
Com classificação 4 estrelas, o Aquarius Selva Hotel é reconhecido pela qualidade dos serviços e conforto, oferecendo estrutura moderna e tarifas acessíveis. A parceria firmada com o SINJUR busca proporcionar aos servidores filiados opções de hospedagem de alto padrão com condições diferenciadas e valores reduzidos.
Para ter acesso aos benefícios, basta apresentar a carteirinha de filiado do SINJUR no momento da reserva ou check-in.
A iniciativa integra o conjunto de ações do sindicato voltadas ao bem-estar dos servidores, fortalecendo a rede de convênios que oferece vantagens reais em lazer, saúde e qualidade de vida.
