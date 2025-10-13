SINJUR convoca servidores filiados a atualizarem seus dados cadastrais no sistema do sindicato

Publicada em 13/10/2025 às 11h05
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) CONVOCA todos os servidores filiados a atualizarem seus dados cadastrais no sistema do sindicato.
A medida é essencial para garantir o recebimento de comunicados oficiais, o acesso a benefícios e a participação em ações e campanhas. A atualização faz parte do processo de modernização administrativa e busca manter o banco de dados sempre correto e seguro.
Segundo a diretoria, manter o cadastro em dia fortalece a representatividade da categoria e assegura uma comunicação direta e eficiente com os filiados.
O procedimento é simples e pode ser feito online, pelo link abaixo:
https://sinjur.controlsind.com.br/servicos/autenticacao/atualizar-dados-filiado/ec6368a8ced6bb5525612586db3b296ae3d9c228/
O SINJUR reforça a importância da participação de todos para manter uma base sindical forte, organizada e bem informada.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
