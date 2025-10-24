Sine Municipal oferta vaga para atendente de farmácia e outras oportunidades de emprego em Porto Velho

Publicada em 24/10/2025 às 11h49
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), informa que o Sine Municipal está com vaga disponível para atendente de farmácia, além de diversas oportunidades em outras áreas profissionais. A ação integra as políticas públicas de incentivo à empregabilidade e fortalecimento do mercado de trabalho local.
A vaga para atendente de farmácia é uma excelente oportunidade para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado. O cargo exige idade mínima de 18 anos (homens com reservista), ensino médio completo, comprovante de vacinação contra a covid-19 (mínimo duas doses) e disponibilidade para o turno noturno.
O trabalho possui jornada diária de 7h20, com folga a cada cinco dias e um domingo de descanso a cada dois trabalhados. A função é destinada a homens e mulheres, sem necessidade de experiência prévia. Além dessa vaga, o Sine Municipal também está com oportunidades abertas nas seguintes funções:
-35 Ajudantes de Obras;
-16 Sinaleiros;
-16 Rasteleiros;
-4 Operadores de Rolo Compactador;
-4 Operadores de Fresadora;
-4 Operadores de Bobcat.
Os interessados devem possuir experiência na área, curso de operador de empilhadeira ou máquinas e CNH categoria C. As vagas são atualizadas semanalmente e podem sofrer alterações conforme o preenchimento. Por isso, é importante que os candidatos procurem o Sine Municipal o quanto antes e não deixem essa oportunidade passar.
LOCAIS DE ATENDIMENTO
Sede/Centro: rua General Osório, nº 81, Centro;
Unidade Praça CEU: rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro Juscelino Kubitschek, Zona Leste.
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Contatos para informações: (69) 3901-6414 | (69) 9 8473-8546 | (69) 9 8473-3411.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!