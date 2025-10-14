Sine Municipal de Porto Velho oferece 156 vagas de emprego

Publicada em 14/10/2025 às 10h13
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), está oferecendo novas oportunidades de emprego pelo Sine Municipal nesta semana. As vagas contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o superior, e fazem parte da política de inclusão e apoio ao trabalhador da capital.
Além das oportunidades, o Sine destaca o atendimento humanizado e gratuito, voltado para orientar e encaminhar profissionais ao mercado de trabalho, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico do município.
Confira as vagas disponíveis:
Nível Superior
• 3 Estagiário de Engenharia Civil ou Arquitetura
• 2 Assistente Social
• 1 Engenheiro Civil
• 1 Gerente Administrativo
• 1 Assistente de Escrita Fiscal
Ensino Médio
• 90 Vendedores Externo - Consultores de Vendas / PJ
• 9 Auxiliares de Armazenamento
• 6 Ajudantes de Entregas
• 5 Ajudantes de Carga e Descarga de Mercadorias
• 3 Vendedores Internos
• 2 Auxiliares de Serviços Gerais
• 2 Conferentes de Estoque
• 2 Lavadores de Carros
• 2 Auxiliares de Estoque
• 2 Empregadas Domésticas
• 1 Bordador à Máquina
• 1 Auxiliar de Saúde Bucal
• 1 Recepcionista de Clínica Odontológica
• 1 Chapeiro
• 1 Secretária Recepcionista
• 1 Motorista Categoria D
• 1 Assistente Administrativo Financeiro
• 1 Encarregado de Obras
• 1 Mecânico de Máquinas Leves
Ensino Fundamental
• 6 Atendentes de Balcão
• 2 Auxiliares de Marceneiro
• 2 Marceneiros
• 2 Costureiras
• 1 Cozinheiro
• 1 Auxiliar de Cozinha
Curso Técnico e/ou Profissionalizante
• 2 Técnicos em Edificações
As vagas são atualizadas semanalmente e podem sofrer alterações conforme o preenchimento. Os interessados devem procurar o Sine Municipal de Porto Velho, em dois locais de atendimento:
-Sede/Centro: rua General Osório, N° 81, Centro;
-Unidade Praça CEU: rua Antônio Fraga Moreira, N° 1706, bairro Juscelino Kubitschek, zona Leste.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Contato para informações:
(69) 3901-6414
(69) 3901-6415
(69) 9 8473-8546
(69) 9 8473-3411.
