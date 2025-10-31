SINDSEF-RO - Vitória Histórica dos Servidores: Pagamento de Exercícios Anteriores Liberado

Publicada em 31/10/2025 às 08h32
Prezados Servidores Públicos Federais de Rondônia, É com imensa satisfação e orgulho que o SINDSEF, na pessoa do presidente Almir José, comunica a todos os ativos, aposentados e pensionistas sobre uma conquista de grande relevância: a liberação de um importante montante para o pagamento de Exercícios Anteriores a 2025!
A Luta do SINDSEF Garante a Quitação
Após uma intensa e contínua atuação política e administrativa do SINDSEF, que tem lutado incansavelmente pela quitação dos processos referentes aos exercícios anteriores, a Diretoria de Serviços de Aposentados e de Pensionistas e Órgãos Extintos (DECIPEX/MGI) autorizou a liberação desses valores.
Esta é uma vitória que reforça, mais uma vez, a importância inquestionável da nossa união e da atuação firme do nosso Sindicato!
Detalhes Importantes da Liberação:
Montante Total: Cerca de R$ 162 milhões serão distribuídos.
Beneficiários: Mais de 4.100 pessoas entre servidores ativos, aposentados e pensionistas serão contemplados.
Origem dos Créditos: Os valores decorrem de rubricas não pagas na época devida (como gratificações, pensões, revisões de aposentadoria, etc.) e reconhecidas até o final de 2024.
Consulta: Os beneficiários contemplados já podem consultar os valores no contracheque de outubro de 2025!
Data Prevista para o Pagamento: O crédito dos Exercícios Anteriores está previsto para o primeiro dia útil de novembro de 2025.
Critério de Prioridade: A liberação priorizará os processos administrativos mais antigos, seguindo a ordem cronológica de autorização do pedido, conforme critérios estabelecidos na Portaria SRT/MGI nº 4.721/2024.
Reconhecimento à Parceria Fundamental
Não podemos deixar de reconhecer e agradecer o apoio fundamental e a parceria eficiente da equipe técnica da DECIPEX/MGI, na pessoa do senhor José Carlos, que tem trabalhado em conjunto com o Sindsef/RO, contribuindo decisivamente para a concretização desta importante conquista para a categoria.
O advogado Tiago Wagner, sócio do Escritório Fonseca e Assis, que assessora o Sindsef, orienta os servidores que eventualmente não tenham sido contemplados a procurar imediatamente a secretaria jurídica do sindicato.
SINDSEF: Sempre Vigilante!
O SINDSEF segue atento e vigilante, acompanhando de perto o cumprimento desta importante conquista e garantindo que todos os direitos sejam respeitados. A sua filiação e o seu apoio são a força que move o Sindicato em defesa dos seus direitos!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!