SINDSEF-RO promove café da manhã em Alvorada do Oeste em homenagem ao Dia do Servidor Público

Publicada em 27/10/2025 às 08h35
Na manhã deste sábado (25), o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) realizou um café da manhã especial para os servidores de Alvorada do Oeste em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.
O evento contou com a presença de filiados e familiares, que aproveitaram um delicioso café preparado pela Coordenação Regional, composta pelos membros Auro Amaral, Francisco Macena e Elias Nogueira.
Em seu discurso, o Coordenador Auro Amaral agradeceu à Diretoria Executiva pelo apoio às confraternizações em homenagem aos servidores:
“A Coordenação Regional de Alvorada do Oeste, juntamente com suas circunscrições – São Miguel, Urupá e Seringueiras –, fica imensamente agradecida por esta festa. É um momento de valorização e união de todos que dedicam seu trabalho ao serviço público.”
O Presidente Almir José enalteceu a importância do trabalhado dos servidores públicos e parabenizou a todos pelo seu dia:
“Quero parabenizar e desejar um feliz Dia do Servidor Público a todos aqueles que, com seu trabalho dedicado, contribuem para o progresso e o bem-estar da nossa sociedade. Que neste dia de celebração, cada servidor e servidora receba o reconhecimento merecido pelo seu papel crucial na construção de um mundo melhor. Desejo a todos um café da manhã super especial e muita saúde para vocês e suas famílias!”
