Sindsef/RO participa de homenagem aos servidores da DIGEP em evento especial na Semana do Servidor Público

Publicada em 28/10/2025 às 14h19
Na última sexta-feira (24/10), o Auditório da Divisão de Gestão de Pessoas (DIGEP) foi palco de um momento especial para os servidores do órgão. Sob a coordenação da diretora Sandra Ferreira, a atividade reuniu profissionais para debates relevantes, com destaque para a prevenção ao câncer de mama, em parceria com a GEAP, e reflexões sobre comunicação no ambiente de trabalho..
O evento, que integrou as comemorações da Semana do Servidor Público, teve ainda uma surpresa para os participantes: todos foram presenteados com uma lembrança institucional do Sindsef/RO, entregue pelo vice-presidente do sindicato, Professor Mário Jorge, que representou o presidente Almir José – em missão no interior do estado.
Em sua fala, Mário Jorge destacou a importância de valorizar os servidores públicos: “Foi um momento de grande valia para os profissionais da DIGEP, reforçando o reconhecimento ao trabalho desses servidores, essenciais para o aperfeiçoamento e a qualidade dos serviços prestados à população”.
O vice-presidente também parabenizou a diretora Sandra Ferreira, o presidente da CPPD, Daniel Pereira, e toda a equipe organizadora pela iniciativa de homenagear os servidores em sua semana especial.
