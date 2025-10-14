Servidores municipais participam de palestra sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho

Publicada em 14/10/2025 às 11h43
Servidores da Secretária Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, participaram da palestra “Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho”. O evento aconteceu na noite de segunda-feira (13), das 19h às 21h, na sede do Sebrae-RO, em Porto Velho.
“O tema vale para as pessoas que podem ter ou já tiveram seus direitos violados, relacionados à sua saúde mental, tanto no trabalho quanto em qualquer ambiente que elas frequentem. O exemplo disso são os assédios morais, que o colaborador pode sofrer não apenas do seu chefe imediato, do seu superior, mas também do seu próprio colega de trabalho”, disse a palestrante Marilene Cristian – consultora do Sebrae/RO.
Durante a palestra, foram abordados temas como: o que caracteriza o assédio moral e sexual; como identificar e agir diante dessas situações; direitos das vítimas e canais de denúncia; e estratégias de prevenção no ambiente de trabalho.
Adriana Duarte ressaltou a importância da palestra para os servidores
Adriana Duarte, analista do Sebrae-RO, ao iniciar os trabalhos, agradeceu à Prefeitura de Porto Velho pela parceria e ressaltou a importância da palestra para os servidores, observando que o servidor pode transmitir esse conhecimento também para os usuários dos serviços públicos de inclusão e assistência social.
O evento contou ainda com exercícios laborais e com orientação e conscientização sobre a importância desses exercícios no dia a dia do trabalho. “Conversamos sobre ergonomia. Sobre a importância dos exercícios que as pessoas podem fazer no dia a dia no seu trabalho e sobre a importância do exercício físico para a saúde em geral”, disse Pedro Matter, fisioterapeuta da Sebrae-RO.
A secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz, agradeceu ao Sebrae-RO pela parceria e disse que “conhecer e compreender o assédio moral e sexual é essencial para garantir um ambiente de trabalho saudável, ético e seguro para os servidores públicos municipais. Esse conhecimento protege os trabalhadores, fortalece a instituição e promove uma cultura de respeito e integridade”.
