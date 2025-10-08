Serviços de roçagem e capina são realizados no distrito de Nova Colina
Por Semosp
Publicada em 08/10/2025 às 08h33
Nos acompanhe pelo Google News

Os serviços de capina e roçagem seguem em andamento nos distritos de Ji-Paraná. Nesta terça-feira, 07, a Prefeitura, por meio da equipe de limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e seguindo as determinações do prefeito Affonso Cândido (PL), realizou os trabalhos de manutenção no distrito de Nova Colina. A iniciativa faz parte de um cronograma elaborado pela secretaria, que atende às demandas encaminhadas diariamente pela população.

A roçagem dos espaços públicos desempenha um papel fundamental na prevenção do acúmulo de lixo e resíduos, além de evitar a proliferação de insetos e animais indesejados. Esses cuidados proporcionam um ambiente mais limpo, seguro e agradável para moradores e visitantes. O trabalho realizado contribui, ainda, para valorizar a entrada e a saída do distrito de Nova Colina.

O prefeito Affonso Cândido destacou a importância dessas ações para a conservação dos espaços públicos. "Os serviços de roçagem e capina são essenciais para manter a cidade limpa e organizada, oferecendo mais segurança e bem-estar à população. Nossa equipe está atuando de forma preventiva para evitar a proliferação de insetos e animais indesejados”, afirmou o prefeito.

Os trabalhos estão sendo executados em pontos definidos no cronograma, como escolas, canteiros, praças e terrenos públicos, que recebem manutenção periódica. Além disso, as equipes também atendem às solicitações enviadas pelas redes sociais e canais oficiais da Prefeitura de Ji-Paraná.

A administração municipal reforça a importância da colaboração de cada morador, evitando o descarte de lixo e entulhos em locais inapropriados, contribuindo assim para uma cidade mais limpa e organizada

Geral JI-PARANÁ
Imprimir imprimir