Semusa realiza nova ação de multivacinação neste sábado (25) em Porto Velho

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realiza neste sábado (25) mais uma ação da Campanha Nacional de Multivacinação, voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação e reforçar a importância da imunização na prevenção de doenças.
A campanha já contou com dois “Dias D” de vacinação, realizados nos dias 11 e 18 de outubro, e agora segue com mais uma etapa neste fim de semana. A estratégia da Semusa é ampliar o acesso às vacinas, alcançando o maior número possível de pessoas.
Durante a ação, estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, incluindo doses contra HPV, meningite e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e a caderneta de vacinação.
Embora o foco seja o público de até 15 anos, pessoas de outras faixas etárias com vacinas em atraso também podem se imunizar durante o período da campanha. A vacinação acontecerá em diferentes pontos da capital, nos seguintes horários e locais:
Das 8h às 13h
• USF Socialista – rua Mané Garrincha, s/n – Socialista
• UBS Três Marias – rua Daniela, 1515 – Três Marias
• UBS Agenor de Carvalho – rua Vitor Ferreira Manaíba, 12 – Agenor de Carvalho
• USF Areal da Floresta – rua Sepetiba, 100 – Floresta
• USF São Sebastião – rua Castro Alves, 5899 – São Sebastião
• USF Santo Antônio – Estr. de Santo Antônio, 5323 – Militar
Das 14h às 17h
• Escola Flora Calheiros – rua Assis Chateaubriand, 7643 – Esperança da Comunidade
Das 9h às 13h
• Colégio Marcelo Cândia – rua Petrolina, 10804 – Mariana
A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, permitindo que pais e responsáveis procurem os postos de saúde para garantir que todas as vacinas estejam em dia. A Semusa reforça que a vacinação é a forma mais segura e eficaz de prevenir doenças e garantir uma infância e adolescência mais saudáveis.
