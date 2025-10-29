Semusa lança edital para locação de imóvel destinado ao Ponto de Apoio Logístico da Malária no distrito de Calama

Publicada em 29/10/2025 às 14h40
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) publicou o Edital de Chamamento Público nº 0135835, referente ao Processo nº 005.000093/2025-99, para locação de imóvel destinado à instalação do Ponto de Apoio Logístico da Malária na localidade de Calama, 10ª Região do baixo Madeira.
A iniciativa tem como objetivo garantir a continuidade e a qualidade das ações de controle vetorial da malária, desenvolvidas pela equipe da Vigilância em Saúde, por meio dos Agentes de Combate às Endemias. O espaço servirá para o armazenamento de insumos, abrigo de equipamentos de borrifação residual, preparo e segurança de inseticidas, além de oferecer melhores condições de trabalho e organização das equipes de campo.
De acordo com a Semusa, a região do baixo Madeira apresenta alta endemicidade para malária, com registros de transmissão durante todo o ano, especialmente no período de maior pluviosidade. Essa realidade exige presença permanente das equipes de controle vetorial, que atuam na realização de diagnósticos rápidos, tratamentos oportunos, investigações de casos e ações preventivas, como borrifação intradomiciliar e controle de criadouros do mosquito transmissor.
Atualmente, o imóvel utilizado para essas atividades não oferece condições adequadas, apresentando problemas estruturais como infiltrações, precariedade sanitária, risco elétrico, falta de ventilação adequada e piso deteriorado. Essas condições comprometem a segurança e a eficiência das ações, além de representarem risco para os profissionais e a comunidade.
As propostas para locação poderão ser enviadas no prazo de 10 dias corridos, contados a partir da data de publicação do edital no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (DOMER), pelo e-mail [email protected], com o assunto: “Ponto de Apoio Logístico da Malária na localidade de Calama – 10ª Região Baixo Madeira”.
Para mais informações, os interessados podem consultar o edital.
Com essa iniciativa, a Prefeitura de Porto Velho reforça o compromisso de fortalecer as ações de saúde pública e garantir atendimento contínuo e de qualidade às comunidades do baixo Madeira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!