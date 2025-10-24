Por assessoria
Publicada em 24/10/2025 às 14h39
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), concluiu a obra de manutenção da cobertura do refeitório e da cozinha da Escola Jorge Luiz Moulaz, localizada no município de Ariquemes/RO.
O contrato foi firmado para garantir melhores condições de infraestrutura, segurança e conforto aos alunos e servidores da unidade escolar.
Investimento total: R$ 197.786,45
Valor do contrato inicial: R$ 184.977,31
Aditivo para serviços de pintura: R$ 12.809,14
Fonte dos recursos: Recursos Próprios
Com responsabilidade e compromisso com a educação, a Prefeitura de Ariquemes segue investindo na melhoria dos espaços escolares e na valorização do ensino público.
