Segundo dia de programação da ExpoTurismo evidencia pesca esportiva, e patrimônio histórico e cultural rondoniense

Publicada em 23/10/2025 às 16h14
Nesta quinta-feira (23), acontece o segundo dia da ExpoTurismo 2025, promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e o Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio‑RO). O evento acontece no Centro de Eventos do Serviço Social da Indústria (Sesi), localizado na Avenida Rio de Janeiro, nº 4.734, Bairro Lagoa, em Porto Velho, e tem entrada gratuita.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a feira é uma vitrine das potencialidades do estado e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e cultural rondoniense. “A ExpoTurismo reúne o que Rondônia tem de melhor na cultura, economia e na sua diversidade turística. Temos investido em ações que fortalecem o turismo e posicionam o estado como um destino competitivo e acolhedor”, salientou.
O superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira, destacou que o evento chega ao seu segundo dia com os atrativos culturais de Rondônia. “A ExpoTurismo representa uma oportunidade para os empreendedores dos diversos setores que englobam a nossa economia apresentarem seus produtos e serviços. É um espaço que reforça o potencial turístico do estado e estimula o desenvolvimento econômico e cultural da região.”
PROGRAMAÇÃO
Logo no início da tarde, às 14h, acontece o Workshop “Turismo Histórico e Cultural”, com foco na valorização do patrimônio histórico e cultural dos municípios rondonienses. Em seguida, às 14h30, será a palestra “O Surgimento do Maior Canal de Pesca do YouTube no Brasil”, ministrada por Fábio Baca, que compartilhará a sua trajetória e o papel das mídias digitais sobre turismo de pesca em Rondônia. Às 15h, será realizado o painel “Etnoturismo – Roteiros Turísticos”, com participação de representantes da Setur, de povos indígenas e de outros estados da Amazônia (como Acre, Amazonas, Roraima e Mato Grosso). O debate foca na criação de roteiros turísticos baseados na diversidade cultural e nas tradições originárias.
Entre 15h30 e 16h40, o workshop “Pesca Esportiva – Turismo que Gera Renda e Desenvolvimento”, com pescadores nacionais e internacionais — com a Família Nakamura, João Cordeiro, Hugo Yamao e Anderson Guedes, destaca o potencial econômico e sustentável da pesca esportiva como vetor de desenvolvimento regional. Das 16h20 às 19h, acontece uma importante Rodada de Negócios, organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), reunindo empreendedores, investidores e agentes de turismo para fomentar parcerias e projetos turísticos no estado.
Às 17h, o workshop “Turismo Rural – IG’s de Rondônia, Café, Cacau e Piscicultura como Marcas de Valor”, abordará como os produtos regionais e indicações geográficas (IG-s) podem impulsionar o turismo rural e agregar valor ao estado. Pela noite, às 19h, haverá a capacitação do Senac, intitulada “Criando Experiências Memoráveis para o Hóspede”, voltada no atendimento, experiência de hospedagem e fortalecimento da rede de serviços turísticos.
Para encerrar o dia, às 19h às 20h, a palestra “Planejando o Sucesso no Ecoturismo”, com Télcio Prieto Barboza (gestor do Polo Sebrae de Ecoturismo – MS), abordará a inovação e boas práticas de sustentabilidade para destinos de natureza com destaque para práticas de sustentabilidade e fortalecimento dos destinos de natureza. Durante a palestra será lançado da Rota Turística Resex Lago do Cuniã, nova iniciativa que integra o turismo de base comunitária e a conservação ambiental.
DESTAQUES DO EVENTO
O turismo cultural, comunitário e de base indígena, como fontes de diversidade e diferencial competitivo;
A pesca esportiva e o turismo, incentivando econômicos regionais, capazes de gerar emprego e renda na região;
A profissionalização e a qualificação dos serviços de hospedagem e de experiências turísticas, fortalecendo a imagem do estado como destino de qualidade;
O estímulo ao empreendedorismo, à inovação e às parcerias público-privado, por meio da rodada de negócios e capacitação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!