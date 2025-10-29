Segunda edição do Concilia Café reforça cultura da paz e prepara para a Semana Nacional da Conciliação

Publicada em 29/10/2025 às 15h54
Com o objetivo de promover o diálogo e fortalecer a cultura da conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou a segunda edição do Concilia Café. O evento aconteceu no Plenarinho da sede do Tribunal, em Porto Velho (RO) na manhã desta terça-feira (29/10), e integrou as ações de mobilização para a 20ª Semana Nacional da Conciliação, a se realizar entre os dias 3 e 7 de novembro.
Organizado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC-JT) e pela Secretaria-Geral Judiciária do TRT-14, o encontro reuniu representantes da advocacia trabalhista, empresas da região e servidores(as) da Justiça do Trabalho. A proposta do evento é simples: tomar um café e conversar sobre soluções práticas e amigáveis para conflitos trabalhistas, incentivando a resolução consensual dos processos em tramitação.
A coordenadora do NUPEMEC-JT, juíza Fernanda Antunes Junqueira, destacou que a conciliação é uma alternativa eficiente, célere e humana. “A ideia do Concilia Café é justamente aproximar as partes para que encontrem, juntas, o melhor caminho para encerrar os processos de forma rápida e pacífica. Reunimos aqui advogados, partes, empresas para demonstrar a importância da solução negociada do conflito”, afirmou a magistrada.
A secretária-Geral Judiciária do TRT-14, Alessandra Felizardo, enfatizou que o evento está alinhado aos princípios da Agenda 2030 da ONU, especialmente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16, que trata da promoção da paz, justiça e instituições eficazes. “Ao estimularmos a conciliação, promovemos também a sustentabilidade institucional. Resolver conflitos com agilidade, por meio do diálogo, significa reduzir o acúmulo de processos e fortalecer a confiança da sociedade na Justiça do Trabalho”, declarou.
O evento contou com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccionais de Rondônia e Acre, bem ainda dos representantes jurídicos de grandes empresas, tais como: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, dentre outras.
Semana Nacional da Conciliação: participe!
A Semana Nacional da Conciliação 2025 já conta com 1050 processos em pauta, superando a edição anterior em número de audiências agendadas. Serão promovidas diversas ações durante a Semana, como mutirão de audiências e de expedição de alvarás.
A edição 2025 da Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrerá de 3 a 7 de novembro em todo o país. O foco é ampliar a resolução de processos por meio de acordos, com o lema “Conciliar é legal”. No TRT-14, estão sendo organizadas audiências, mutirões, leilões e diversas atividades para garantir mais efetividade à prestação jurisdicional.
Quem pode participar?
Pessoas ou empresas que têm processos na Justiça do Trabalho podem pedir a inclusão de suas ações na pauta da Semana Nacional da Conciliação. Basta procurar a Vara do Trabalho onde o processo está em andamento ou entrar em contato com seu advogado ou advogada.
Se precisar de mais informações, servidores(as) ficam disponíveis no Balcão Virtual, durante o horário de expediente (7h30 às 14h30, de segunda a sexta-feira):
https://portal.
Pessoas e empresas com processos em andamento na Justiça do Trabalho podem solicitar a inclusão de suas ações na pauta da Semana. Acesse o Balcão Virtual das Varas do Trabalho ou procure diretamente a Vara responsável pelo seu processo.
>> Clique aqui para solicitar a inclusão do seu processo na pauta
Cooperação técnica para conciliação
As empresas podem aderir à Cooperação Técnica com o TRT-14 para o fomento da conciliação, podendo ser solicitadas informações diretamente à Secretaria-Geral Judiciária, pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (69) 3218-6404 ou pelo Balcão Virtual https://meet.google.
Veja o vídeo sobre a Conciliação
A Secretaria-Geral Judiciária em conjunto com a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica elaborou um vídeo educativo acerca dos benefícios da conciliação e dos resultados já alcançados em 2025.
Confira o vídeo - https://youtu.be/7arBsMOy-yg
Comentários
Seja o primeiro a comentar!