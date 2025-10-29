Sebrae traz Giovanna Antonelli e Primo Pobre ao Mutirão Acredita + Caravana Delas 2025

Publicada em 29/10/2025 às 15h49
No próximo dia 7 de novembro, das 13h às 20h, a Faculdade Católica de Rondônia — Localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 4100 - Bairro Costa e Silva— será palco de uma grande mobilização pelo empreendedorismo.
O Sebrae em Rondônia, por meio do Mutirão Acredita + Caravana Sebrae Delas, reúne mais de 500 empreendedores para um dia de serviços gratuitos, com orientação financeira, formalização de negócios, acesso a crédito, consultorias, palestras, capacitações e ações específicas de fortalecimento do empreendedorismo feminino.
É um evento gratuito e pensado para quem quer voar alto no empreendedorismo, com mão estendida para quem precisa de crédito, capacitação, rede e confiança para transformar negócios. Faça sua inscrição: sebrae.ro/mutirao
Voltado para quem já empreende ou quer tirar a ideia do papel, o evento contempla microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, produtores rurais, artesãos, empresas de médio e grande porte, com foco especial no acesso ao crédito orientado e na autonomia econômica das mulheres.
Entre os parceiros estão SENAC, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Banco do Povo, Banco da Amazônia, além de cooperativas de crédito (Sicoob, Cresol, Sicredi, Unicred, CredSis) e iniciativas de renegociação como consulta SPC.
A Caravana Delas oferece ainda condições diferenciadas de crédito para mulheres, com destaque para a possibilidade de garantia de 100% pelo FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas) para empresárias.
Ao longo da tarde, depois do credenciamento e da abertura, o público acompanha uma sequência de conteúdos sobre crédito e finanças para pequenos negócios, incluindo orientações técnicas do Sebrae sobre planejamento e organização financeira.
O ponto de virada da programação vem com a palestra “O tempo é meu maior sócio: Desafios e conquistas de uma empreendedora que não para”, que prepara o clima para os dois nomes mais aguardados do dia. Primeiro, o criador do maior canal de finanças do Brasil, Eduardo Feldberg (Primo Pobre), conduz a palestra “Organize, Invista e Cresça”, derrubando mitos e ensinando o público a ganhar jogo de cintura no dinheiro.
Para encerrar, a atriz e empresária Giovanna Antonelli sobe ao palco com “O discurso do óbvio”, A palestra, que já percorreu o Brasil, aborda temas como autoconhecimento, propósito e superação, e convida o público a questionar o "óbvio" para alcançar o desenvolvimento pessoal e profissional. Uma conversa sobre autenticidade, estratégia, reinvenção e os bastidores de quem empreende sob holofotes.
