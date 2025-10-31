Sebrae participa de sessão solene na ALE pelos 40 anos da OCB em Rondônia

Publicada em 31/10/2025 às 11h27
A Organização das Cooperativas Brasileiras em Rondônia (OCB/RO) celebrou, nesta quarta-feira (29), seus 40 anos de história durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO), em Porto Velho. A homenagem reconheceu o papel fundamental do cooperativismo no fortalecimento econômico e social do estado. O Sebrae em Rondônia esteve presente na solenidade, reafirmando seu compromisso com o setor.
Durante o evento, o presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, destacou a parceria duradoura entre as duas instituições.
“Em nome do Sebrae em Rondônia, queremos parabenizar a OCB pelos seus 40 anos e ao nosso amigo Salatiel, que preside essa instituição, a nossa gratidão e respeito. O Sebrae se orgulha de estar presente em uma solenidade tão especial, pois reconhecemos a importância do sistema cooperativista no estado. Estamos juntos para que Rondônia siga se desenvolvendo e se fortalecendo”, ressaltou Cerutti.
O presidente do Sistema OCB em Rondônia, Salatiel Rodrigues, enfatizou o simbolismo do dia e a presença ativa das cooperativas nas pautas estaduais.
“Hoje Porto Velho está respirando cooperativismo. Desde cedo estamos participando de agendas importantes — como o lançamento do ALI Coop, em parceria com o Sebrae Nacional e o Sebrae em Rondônia — e agora celebramos essa data marcante com lideranças do cooperativismo durante esta sessão solene”, afirmou.
O diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, também reforçou a relevância do cooperativismo para o desenvolvimento econômico e social do estado.
“É uma satisfação participar dessa comemoração, que coincide com o Ano Internacional do Cooperativismo. O Sebrae é e continuará sendo um grande parceiro das cooperativas, apoiando o crescimento e a inovação desse setor tão importante para Rondônia”, destacou.
Em Rondônia, o cooperativismo se expressa na força das cooperativas de crédito, que apoiam empreendedores; nas cooperativas rurais, que impulsionam a produção local; e nas cooperativas de serviços, que geram trabalho e renda. Um movimento que fortalece a economia e valoriza o crescimento coletivo.
