Sebrae em Rondônia sediará lançamento nacional do ALICOOP

Iniciativa do Sebrae e parceiros vai impulsionar cooperativas da sociobiodiversidade com foco em sustentabilidade, gestão e protagonismo das comunidades tradicionais
Levar inovação até as florestas e fortalecer o cooperativismo nas regiões mais remotas do país é o propósito dos Agentes Locais de Inovação para Cooperativas (ALICOOP), cujo lançamento nacional terá Rondônia como anfitriã. O evento será realizado no dia 29 de outubro, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), a partir das 8h15.
A programação inclui, ainda, reunião do Conselho Deliberativo do Sebrae, às 11h, no mesmo local, e uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Rondônia, às 15h, em celebração ao Ano Internacional das Cooperativas 2025 e aos 30 anos do Sistema OCB/RO. No dia 30 de outubro, a agenda segue com visita técnica ao Projeto RECA, no distrito de Nova Califórnia, a 358 km de Porto Velho.
O ALICOOP é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Sebrae e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e atua em quatro cadeias produtivas da sociobiodiversidade: babaçu, castanha-do-Brasil, açaí e cupuaçu. O projeto nasceu com o objetivo de impulsionar a gestão, a produção e o acesso a mercados em cooperativas da Amazônia Legal, especialmente entre agricultores familiares, povos da floresta, ribeirinhos, indígenas e comunidades tradicionais.
A resposta ao projeto piloto foi expressiva: 171 inscrições distribuídas entre Maranhão, Rondônia e Pará — uma média de 17 candidatos por vaga, o que reforça a demanda e a relevância da proposta. Em Rondônia, o engajamento foi destaque: o estado ultrapassou a marca de 50 inscrições, consolidando-se como um dos pilares da iniciativa.
Cada cooperativa selecionada contará com o acompanhamento direto de Agentes Locais de Inovação (ALIs) durante 12 meses. Esses profissionais atuarão lado a lado com os cooperados, realizando diagnósticos participativos, identificando gargalos e desenvolvendo soluções adaptadas à realidade de cada comunidade.
Ao integrar Rondônia ao esforço coletivo da Amazônia Legal, o ALICOOP reforça um novo olhar sobre o cooperativismo: um modelo que combina inovação tecnológica com o conhecimento tradicional, fortalecendo economias locais e ampliando o protagonismo das comunidades amazônicas.
Mais do que um projeto, o ALICOOP representa um movimento de transformação, em que a floresta e seus povos são reconhecidos como verdadeiros agentes de inovação sustentável.
