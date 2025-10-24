Sebrae em Rondônia capacita produtores de cacau em Ouro Preto do Oeste

Publicada em 24/10/2025 às 14h06
Nos dias 20 e 21 de outubro, o município de Ouro Preto do Oeste recebeu a capacitação para produtores rurais “Do Planejamento à Amêndoa”, idealizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia – Sebrae RO, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar RO.
A ação integra o projeto Rota do Cacau Sustentável, desenvolvido pela empresa Al-Invest Verde, com apoio da União Europeia. A iniciativa foi realizada no Sindicato dos Produtores Rurais de Ouro Preto do Oeste, reunindo produtores, técnicos e representantes do setor cacaueiro de diversas regiões do estado.
O curso faz parte de uma série de ações que buscam fortalecer a cadeia produtiva do cacau em Rondônia, com foco em sustentabilidade, rastreabilidade, qualidade das amêndoas e gestão de negócios, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do campo.
Entre os participantes, a produtora rural Maria do Carmo, de Ouro Preto do Oeste, destacou a importância da capacitação para os produtores. “Essa capacitação tem feito uma grande diferença. Estamos aprendendo sobre sustentabilidade, gestão do dinheiro e boas práticas no campo, como usar os equipamentos corretamente e evitar o trabalho infantil. Cada encontro é uma chance de trocar experiências e melhorar o que já fazemos.”
