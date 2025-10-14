Sebrae e SEDUC Porto Velho firma parceria para fortalecer a Educação Empreendedora em 2026

Publicada em 14/10/2025 às 15h59
A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) firmou, nesta segunda-feira (13), o termo de adesão ao Programa de Educação Empreendedora (PNEE) do Sebrae, consolidando uma parceria que promete impulsionar o ensino voltado para a autonomia, a criatividade e o protagonismo dos estudantes em 2026.
A assinatura do termo representa mais do que um ato formal — é um compromisso conjunto entre o Sebrae em Rondônia e a SEDUC em prol da transformação da educação pública por meio do empreendedorismo. A iniciativa busca inserir práticas pedagógicas inovadoras que estimulem o pensamento crítico e a capacidade de identificar oportunidades, tanto entre alunos quanto entre educadores.
A reunião contou com a presença de Débora Lúcia Raposo da Silva, secretária-adjunta da SEDUC; Irany de Oliveira Lima Morais, diretora-geral de Educação; José Alberto Anísio, diretor superintendente do Sebrae em Rondônia; e diretoras das Escolas de Tempo Integral: Lydia Johnson, Brasília, Bela Vista e Juscelino Kubitschek de Oliveira, reforçando o compromisso conjunto das instituições com a inovação e a melhoria da qualidade da educação.
Para Rita de Cássia Assis, analista técnica do Sebrae em Rondônia e Coordenadora do Programa Educação que Transforma, o momento representa um avanço importante na consolidação de uma educação mais inovadora e humanizada.
“Este é um marco importante para o Programa Educação que Transforma. Levar a educação empreendedora para o ensino básico, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, significa tornar a Educação Empreendedora acessível a todos os estudantes; desenvolver seres humanos mais protagonistas; reconstruir práticas educacionais com base nas interações sociais; e investir na efetiva participação da comunidade escolar. Tudo isso alinhado à BNCC e às diversas disciplinas. O objetivo é desenvolver, nos estudantes, habilidades e competências para a elaboração do Projeto de Vida e Carreira”, destacou.
O diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, também celebrou a parceria:
“Para nós, do Sebrae, a celebração dessa parceria é uma conquista relevante. Precisamos trazer ao ensino médio também a questão do empreendedorismo, que pode formar cidadãos mais proativos e que poderão transformar realidades nos territórios. Parabéns à SEDUC por caminhar lado a lado com o Sebrae em Rondônia pela educação empreendedora.”
O Programa de Educação Empreendedora é uma iniciativa nacional do Sebrae que tem como objetivo fomentar a cultura empreendedora no ambiente escolar, desenvolvendo competências essenciais para o século 21, como proatividade, criatividade, colaboração e autoconfiança. A proposta é formar professores e preparar estudantes para que se tornem protagonistas de seus próprios projetos de vida, ampliando suas perspectivas pessoais e profissionais.
A parceria com a SEDUC permitirá que educadores da rede pública participem de formações e capacitações voltadas à aplicação de metodologias ativas, como a sala de aula invertida e o aprendizado baseado em projetos. Com isso, o programa visa integrar o empreendedorismo de forma transversal ao currículo escolar, tornando a aprendizagem mais dinâmica e conectada à realidade dos alunos.
De acordo com o Sebrae, a adesão da SEDUC ao programa reforça o compromisso das instituições com a melhoria da qualidade da educação brasileira e o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para enfrentar desafios sociais e econômicos com criatividade e responsabilidade.
A iniciativa também impacta as comunidades escolares, envolvendo gestores, professores e famílias na construção de uma educação mais inovadora, humana e voltada ao futuro.
Com a assinatura do termo, Sebrae em Rondônia e SEDUC caminham lado a lado na missão de transformar a educação em Rondônia, apostando no empreendedorismo como ferramenta para desenvolver cidadãos mais conscientes, autônomos e capazes de transformar a própria realidade.
