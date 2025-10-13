Rua Tijuca, no bairro São Francisco, recebe obras de recuperação e pavimentação

Publicada em 13/10/2025 às 11h52
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou a pavimentação da rua Tijuca, localizada no bairro São Francisco, na zona Leste da capital. O objetivo é garantir mais mobilidade, conforto e qualidade de vida aos moradores, com a recuperação completa da via, desde os serviços básicos até a pavimentação final.
Os trabalhos iniciaram com o patrolamento, etapa que consiste no nivelamento da via para corrigir irregularidades no solo, preparando para as próximas fases. Em seguida, foi realizado o encascalhamento, serviço essencial que reforça a base da rua, garantindo mais resistência ao tráfego e evitando o surgimento de buracos e lama durante o período chuvoso.
Além dessas etapas, a equipe da Seinfra também executou serviços de limpeza, com remoção de entulhos, restos de materiais e vegetação acumulada nas laterais da via. Essa ação é importante para manter o ambiente urbano mais organizado, prevenir entupimentos de bocas de lobo e assegurar a boa execução das obras.
Pavimentação começou a ser realizada, gerando um novo visual e mais segurança para motoristas e pedestres
Na sequência, foi aplicado o pó de brita, material utilizado para estabilizar o solo e preparar o terreno para o recebimento da camada asfáltica. Essa fase é fundamental para garantir a durabilidade da pavimentação, evitando trincas e deformações com o passar do tempo.
Por fim, a pavimentação começou a ser realizada, gerando um novo visual e mais segurança para motoristas e pedestres que trafegam pela via. O asfalto representa não apenas uma melhoria na infraestrutura, mas também um avanço significativo na valorização do bairro e nas condições de tráfego.
De acordo com a Seinfra, o trabalho faz parte de um conjunto de ações que vêm sendo realizadas em diversos bairros de Porto Velho, com foco em ampliar a malha viária e melhorar o acesso aos bairros. As obras são resultados do compromisso da gestão municipal em atender as demandas da população e investir em infraestrutura de qualidade.
Com a conclusão dos serviços, os moradores do bairro São Francisco passam a contar com uma via mais segura, limpa e estruturada, refletindo o empenho da Prefeitura de Porto Velho em promover desenvolvimento urbano e qualidade de vida em todas as regiões da cidade
