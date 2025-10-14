Rondônia garante suporte psicológico a estudantes-atletas durante os Jogos Escolares Brasileiros 2025

Publicada em 14/10/2025 às 16h14
A psicóloga Val Marques, servidora pública com 26 anos de dedicação à rede estadual e 23 anos de experiência na área, participa pela segunda vez dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, em Uberlândia (MG). Representando o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a profissional presta suporte psicológico e emocional aos estudantes-atletas que competem na principal disputa escolar do país, promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou o compromisso do Estado em valorizar todas as dimensões da formação dos jovens. “Nosso objetivo é garantir que os estudantes tenham condições de desenvolver suas potencialidades de forma plena, unindo educação, esporte e cuidado com a saúde mental, que é fundamental para o sucesso dentro e fora das competições”.
Para Val Marques, o acompanhamento emocional contribui diretamente para o desempenho e equilíbrio dos atletas. “Poder participar e acompanhar os atletas de Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros 2025 é muito importante para mim. É uma grande oportunidade de contribuir para o equilíbrio emocional e o desempenho dos nossos estudantes-atletas. Quem cuida da mente, cuida da vida”, salientou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira reforçou a importância da presença de profissionais de psicologia nas ações esportivas estudantis. “A atuação de psicólogos em eventos como os JEBs demonstra a sensibilidade da gestão educacional em compreender que o esporte também é espaço de desenvolvimento emocional, social e humano”, enfatizou.
A integração entre educação, esporte e psicologia é essencial para o crescimento integral dos jovens atletas. Cuidar da mente é parte inseparável da preparação física e técnica.
