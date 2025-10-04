Rolim de Moura realiza cerimônia de premiação do SAERO 2024 e reconhece destaques da educação

Publicada em 04/10/2025 às 09h06
Na noite desta quinta-feira, a Faculdade FAROL foi palco da cerimônia de reconhecimento das boas práticas educacionais, promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Rolim de Moura. A solenidade celebrou os resultados do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (SAERO 2024), homenageando alunos, professores e escolas que se destacaram pelo desempenho em Língua Portuguesa e Matemática.
Estudantes premiados
Na categoria Aluno Destaque em Proficiência, foram reconhecidos os três primeiros colocados de cada ano avaliado:
2º ano – Língua Portuguesa:
1º lugar – Laura Rafaela de Lima Konzen (Escola João Batista Dias) – 845 pontos
2º lugar – Anna Clara Andrade Almeida (Escola Professor Dionísio Quintino) – 845 pontos
3º lugar – Kauan Henrique Oliveira Timm (Escola Balão Mágico) – 839 pontos
2º ano – Matemática:
1º lugar – Emanuely Sophia Silva Irio (Escola Balão Mágico) – 698 pontos
2º lugar – Davi Felison Rodrigues da Silva (Escola João Batista Dias) – 675 pontos
3º lugar – Agatha Valentina Lima Silva (Escola Cora Coralina) – 662 pontos
3º ano – Língua Portuguesa:
1º lugar – Leandra Lovo Lombardi (Escola Cora Coralina) – 788 pontos
2º lugar – Ketlin Kauani Diogo de Souza (Escola José Veríssimo) – 788 pontos
3º lugar – Lívia Ester Hinata Dias Silva (Escola João Batista Dias) – 787 pontos
3º ano – Matemática:
1º lugar – Allan Victor Machado Viana (Escola Maria de Fátima de Oliveira) – 689 pontos
2º lugar – Thalita Viana da Silva (Escola Valdecir Sgarbi Filho) – 688 pontos
3º lugar – Pedro Victor da Costa Sitowski e Adrian Felipe Gomes Neves (Escola Dina Sfat) – 682 pontos
5º ano – Língua Portuguesa:
1º lugar – Clara da Silva Andrade (Escola Valdecir Sgarbi Filho) – 335 pontos
2º lugar – Miguel Enzo Pinto Silva (Escola José Veríssimo) – 329 pontos
3º lugar – Antony de Oliveira Barbosa Ramos (Escola Cora Coralina) – 327 pontos
5º ano – Matemática:
1º lugar – Vinicius Kohut de Sousa Araujo (Escola Valdecir Sgarbi Filho) – 350 pontos
2º lugar – Alefe Jamelle de Sousa Araujo (Escola Maria de Fátima de Oliveira) – 349 pontos
3º lugar – Sara Elloysi de Freitas Souza (Escola José Veríssimo) – 344 pontos
9º ano – Língua Portuguesa:
1º lugar – Kaique Abriel Ramos Américo (Escola Francisca Duran Costa) – 328 pontos
2º lugar – Ana Júlia Soares Rosa (Escola Francisca Duran Costa) – 327 pontos
3º lugar – Gabrielle Vitória Jacob Cabral (Escola José Veríssimo) – 321 pontos
9º ano – Matemática:
1º lugar – Sofia Miranda Boone Jacobsen (Escola José Veríssimo) – 363 pontos
2º lugar – Maiana Fernanda Rosa Abrahão (Escola José Veríssimo) – 339 pontos
3º lugar – Raiani Souza Diogo (Escola José Veríssimo) – 332 pontos
Professores premiados
Na categoria Professor Destaque por Proficiência, receberam troféus os educadores responsáveis pelas turmas de melhor desempenho:
2º ano:
1º lugar – Giveri da Silva Marques (Balão Mágico – 676,5 pontos)
2º lugar – Meriam Moreira da Silva Eller (Balão Mágico – 638 pontos)
3º lugar – Eni Ferreira Duarte e Suellen de Sena de Souza (Balão Mágico – 633 pontos)
3º ano:
1º lugar – Eloides Pereira da Silva (Valdecir Sgarbi Filho – 665 pontos)
2º lugar – Luciana Pereira Guidorizi (Valdecir Sgarbi Filho – 661,5 pontos)
3º lugar – Elizabete de Souza Mello (Cora Coralina – 657 pontos)
5º ano:
1º lugar – Francisco Izidro (Cora Coralina – 252 pontos)
2º lugar – Cristiane Vanin (Maria de Fátima – 239,5 pontos)
3º lugar – Maria Aparecida Borel (José Veríssimo – 238 pontos)
9º ano:
Língua Portuguesa – Valdemar Mariano de Almeida (Francisca Duran Costa – 258 pontos)
Matemática – Adeilson Rosário Dias (José Veríssimo – 258 pontos)
Escolas premiadas
Na categoria Escola Destaque em Proficiência Média Geral, foram homenageadas:
2º ano:
1º lugar – Cora Coralina (619,5 pontos)
2º lugar – Balão Mágico (617,5 pontos)
3º lugar – Maria de Fátima de Oliveira (597,5 pontos)
3º ano:
1º lugar – Valdecir Sgarbi Filho (649,5 pontos)
2º lugar – Cora Coralina (646,5 pontos)
3º lugar – Pequeno Príncipe (623 pontos)
5º ano:
1º lugar – Cora Coralina (239,5 pontos)
2º lugar – Francisca Duran Costa (234 pontos)
3º lugar – Valdecir Sgarbi Filho (232 pontos)
4º lugar – José Veríssimo (230,5 pontos)
5º lugar – Maria de Fátima de Oliveira (228 pontos)
6º lugar – Dionísio Quintino (227 pontos)
9º ano:
1º lugar – Francisca Duran Costa (254,5 pontos)
A noite encerrou-se em clima de emoção e orgulho, com a certeza de que cada reconhecimento fortalece a educação de Rolim de Moura e inspira novas conquistas.
