“Retaliação por Ludmilla não ir ao casamento”: Brunna Gonçalves rebate presidente da Beija-Flor

A influenciadora Brunna Gonçalves, 33, usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para contestar declarações de Almir Reis, presidente da Beija-Flor, sobre seu desligamento do posto de musa da escola de Nilópolis.
Em vídeo publicado no Instagram, Brunna negou ausência em compromissos da comunidade e atribuiu a saída a uma retaliação pelo fato de Ludmilla, sua esposa, não ter se apresentado no casamento do empresário Gabriel David, atual presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) e filho de Anísio Abraão, presidente de honra da azul e branca.
“A gente entende muito bem essa retaliação toda que estou sofrendo. O motivo real é que a Ludmilla não esteve presente no casamento do ano. Eles estão tentando abafar uma coisa que não tem como abafar, amor”, declarou. A influenciadora ainda encerrou o vídeo com um áudio em que Giovanna Lancellotti, esposa de Gabriel, aparece surpresa com a decisão da escola. “Isso aqui, amor, eu vou deixar baixo. Porque se eu passar daqui, vai ser carne”, concluiu.
Brunna também ironizou o discurso do presidente da agremiação sobre dar espaço a mulheres da comunidade. “Será que não teria nenhuma menina da comunidade para fazer aquela apresentação na escolha do samba?”, disse, em referência à coreografia apresentada por Giovanna Lancellotti no evento realizado no último dia 25.
Já em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Almir Reis afirmou que Brunna não estava presente na rotina da escola e que sua participação se limitava a momentos de maior visibilidade. “Eu preciso de gente que esteja aqui todos os dias, em todos os eventos. Não só na hora do glamour, mas no dia a dia, numa festa de comunidade, de bateria, de velha guarda. Infelizmente, devido à agenda do trabalho, ela não podia”, declarou.
Apesar da saída, o presidente ressaltou que as portas da Beija-Flor continuam abertas para a influenciadora, que é natural de Nilópolis e torce para a escola desde a infância. No entanto, ele descartou a possibilidade de Brunna voltar a desfilar como musa da azul e branca.
