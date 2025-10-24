Regional Rio Machado do SINTERO promove ação especial em alusão ao Outubro Rosa
Por SINTERO
Publicada em 24/10/2025 às 14h10
Na última quinta-feira (23), a Regional Rio Machado realizou um dia especial em homenagem ao Outubro Rosa, campanha mundial dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A programação incluiu uma palestra sobre autocuidado e uma atividade de automaquiagem, oferecendo um momento de aprendizado e valorização da autoestima. As ações foram conduzidas pela professora Maria de Fátima, do projeto Saúde em Movimento, com o apoio de suas alunas.

Durante o evento, a diretora Lúcia Coelho ressaltou a relevância da iniciativa: “Cuidar da saúde é um ato de amor próprio, e também faz parte do papel do sindicato zelar pelo bem-estar das suas filiadas e filiados.”

A iniciativa destacou a importância de unir informação, cuidado e atenção à saúde, mostrando que cada gesto de prevenção pode transformar vidas.

