Regional Rio Machado do SINTERO celebra Dia do/a Servidor/a com grande confraternização e reconhecimento

Publicada em 31/10/2025 às 08h20
A Regional Rio Machado do SINTERO realizou, na última segunda-feira (27), uma grande festa em comemoração ao Dia da Servidora e do Servidor Público. O evento reuniu cerca de 800 pessoas na Chácara da Casa da Sogra e foi marcado por alegria, reencontros e muita celebração.
A presidenta Dioneida Castoldi, diretores da Executiva Estadual e de outras regionais (Cone Sul, Apidiá e Norte) do SINTERO também estiveram presentes, prestigiando a confraternização e parabenizando pessoalmente os trabalhadores e trabalhadoras da educação pelo compromisso diário em defender e fortalecer o serviço público.
Ao falar sobre a importância da data, Dioneida Castoldi afirmou: “Hoje celebramos mais do que uma data no calendário, celebramos cada servidor e cada servidora que, com dedicação e amor à educação, transformam vidas todos os dias. O SINTERO se orgulha de caminhar ao lado de vocês, defendendo direitos e promovendo momentos como este, que fortalecem nossa união e nossa luta coletiva.”
A diretora da Regional Rio Machado, Lúcia Coelho, reforçou a homenagem aos profissionais da educação: “Em todo momento devemos reconhecer o valor de cada servidora e de cada servidor público, que com dedicação e compromisso faz a diferença na vida da população. Em especial, parabenizo os nossos servidores e servidoras da educação, que se dedicam com amor para construir conhecimento e transformar vidas”, destacou.
A programação contou com um almoço especial, música ao vivo com Mirão dos Teclados e o tradicional sorteio de brindes como ar-condicionado, air fryer, ventiladores e panela elétrica.
O encontro foi mais uma demonstração do compromisso do SINTERO com quem faz a educação acontecer. Além de defender os direitos da categoria, o sindicato também se preocupa em promover momentos de convivência, porque entende que fortalecer laços é parte da luta e da valorização dos servidores e servidoras.
