Reforma no Bosque Municipal de Ouro Preto do Oeste oferece mais opções de lazer e valoriza espaço público 

Com um investimento aproximado de R$ 853 mil e, no intuito de oferecer mais opções de lazer para a população, incentivando hábitos saudáveis, esportivos e culturais, além de elevar a valorização dos espaços públicos em Ouro Preto do Oeste, o governo de Rondônia concluiu a obra de reforma do Bosque Municipal da cidade.
Os serviços executados pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) incluem a ampliação da pista de skate com piso granilite, construída com a participação dos praticantes do esporte na cidade; construção de espaço de truco (jogo de cartas competitivo); campo society para futebol e outras modalidades; e recapeamento da pista de caminhada, além da criação de ambientes para prática de esportes e convivência familiar.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o espaço valoriza os passeios em família e o convívio social. “O governo tem trabalhado na aplicação de investimentos para a melhoria de vida da população, com obras de infraestrutura que oportunizam momentos únicos de lazer, esporte e convívio social”, ressaltou.
A reforma do Bosque Municipal evidencia as ações que vem sendo desenvolvidas pela gestão em todo o estado, com novas estruturas, organização dos espaços e nos cuidados com as pessoas e com o meio que as cercam.
Jackson Henrique é uma das pessoas que utiliza o espaço para a prática de exercícios físicos. Ele destacou a relevância da reforma do parque. “Obras como essa demonstram planejamento do governo do estado e o cuidado com o patrimônio público e com a nossa qualidade de vida.”
O secretário da Seosp, Elias Rezende, salientou os cuidados e o empenho da equipe na execução da obra para oferecer mais bem-estar aos munícipes de Ouro Preto do Oeste. “Cada local reformado foi planejado para atender tanto as crianças quanto os adultos, possibilitando a integração das pessoas e dos espaços.”
